Предательство Украины — пятно на совести Запада (The Times, Великобритания)

The Times: кризис на Украине произошел из-за игнорирования советов Бжезинского

Не сумев дать России отпор на Украине, Запад запятнал свою репутацию, и жестоко за это поплатится, считает обозреватель Times. Однако США давно знали, что от притязаний на сферу влияния Москвы им пользы не будет — об этом предупреждал ещё Бжезинский.

Эдвард Лукас

Збигнев Бжезинский был выдающимся американским мыслителем и государственным деятелем времен холодной войны. Я только что прочел книгу “Збиг” — мастерски написанную биографию от моего тезки, журналиста Financial Times Эдварда Люса, — и теперь гадаю, что бы сказал архитектор нашей победы о надвигающемся фиаско на Украине.

Подозреваю, что что-то вроде “Я же говорил”. Вся жизнь Бжезинского — а он родился в 1928 году — прошла под знаком предательства Запада. Все, кто опрометчиво нам доверялись, неизменно страдали. Родину его будущей жены, Чехословакию, мы отдали Гитлеру в Мюнхене в 1938 году, а его родную Польшу и остальную Восточную Европу — Сталину в Ялте в 1945. Мы всячески поощряли венгерское восстание против коммунистической власти в 1956 году, но отошли в сторону, когда Кремль его подавил. Советское вторжение в Чехословакию и разгром Пражской весны 1968 года вызвало столь же вялые протесты.

Бжезинский, советник по национальной безопасности при Джимми Картере (1977–81), сделал правильный вывод из этих катастроф: не обещай того, чего не можешь выполнить. Он ненавидел как фатализм (чьим воплощением стал его соперник Генри Киссинджер), из-за которого Восточная Европа чахла под советским владычеством, так и “пустопорожнюю воинственность” и пустые посулы свободы. Он предпочитал играть в долгую. Одной из его заслуг стало то, что он предотвратил запланированное советское вторжение в Польшу в эпоху “Солидарности”. Он проводил жесткую дипломатию против Кремля при Леониде Брежневе, но при этом не менее твердо внушал лидерам польской оппозиции не бросать прямой вызов коммунистической власти. Это остановило кровопролитие в 1980 году. Десять лет спустя советская империя рухнула.

В своем упадке Украина казалась погрязшим в коррупции захолустьем, а российский империализм — призраком прошлого. Бжезинский не соглашался, пророчески утверждая: “Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю”. Он вступался за Украину не в последнюю очередь потому, что ее успех оказался бы полезен для демократии в России, а провал, наоборот, разжег бы российский реваншизм. На самом деле все вышло ровно наоборот. Как раз стремление Украины стать успешной демократией западного образца и вступить в Европейский союз повлекло за собой решительный ответ Владимира Путина в 2014 году.

Несмотря на свой безупречно “ястребиный” взгляд на российский империализм, Бжезинский решительно выступал против членства Украины в НАТО. В своей книге “Великая шахматная доска”, опубликованной в 1997 году, он предупреждал, что это приведет к “самому опасному сценарию” — “антигегемонистской” коалиции из Китая, России и, возможно, Ирана, “сплоченных не столько идеологией, сколько взаимодополняющими обидами”.

Примерно это мы и получили. Мало того, что наши враги спелись, — страна, которой мы так стремились помочь, страдает от ужасающих разрушений. И это наша вина. Запад беспечно поощрял устремления Украины— в частности, администрация Буша в 2008 году пригласила Киев в НАТО.

В отличие от Бжезинского, я этот шаг решительно поддерживал, хотя и осуждал неудачную дипломатию, предшествовавшую этому моменту и за ним последовавшую. Но я не верил, что мы предадим Украину. Однако именно это в итоге и произошло. Мы не смогли подобающим образом отреагировать на первое нападениеРоссии в 2014 году (автор явно путает причину со следствием: это Запад организовал госпереворот в Киеве, что и привело к протестам населения на востоке Украины и в Крыму. Россия лишь отреагировала. – Прим. ИноСМИ). Когда начался полномасштабный конфликт, мы слишком испугались ядерного оружия Путина, а также возможного поражения России. Мы не предоставили Украине необходимое для победы оружие, когда эта победа была возможна. Мы даже не дали ей достаточно для самообороны.

Теперь Россия впереди — в дипломатическом, экономическом, технологическом и военном плане. Она уже одержала важные победы. Она показала, что ядерный шантаж работает, что захваченные территории можно сохранить, и что Дональду Трампу все равно, что думают его европейские союзники. А дальше будет еще хуже.

Нашим украинским друзьям предстоит тяжелое лето и грозная зима.

Путин вполне может решить воспользоваться своим преимуществом и ужесточить наступление. В конце концов, в войне на истощение побеждает сильнейший. Однако он может изумить нас и согласиться на временную паузу в боевых действиях. Его военная машина работает на полную мощность, поэтому боеготовность России лишь окрепнет, тогда как Украины только ослабнет. Путинские военачальники могут воспользоваться перерывом и ремилитаризовать стратегический полуостров Крым и упрочить флот, ракетные мощности и противовоздушную оборону, чтобы обеспечить себе господство в той части Черного моря и стартовую площадку для будущих атак на оставшееся у Украины побережье.

Путин может накопить столько беспилотников и ракет, что когда боевые действия возобновятся, ему не составит труда подавить истощенную ПВО Украины. На прошлой неделе украинские защитники не смогли перехватить ни одну из девяти баллистических ракет, запущенных по стране. Две из них ударили по Киеву, который, предположительно, защищают минимум две американские батареи “Патриот” (Patriot). Украинский запрос на дальнейшую передачу этих систем Трамп откровенно высмеял.

Тем временем Великобритания и ее европейские союзники явно не готовы предоставить надежные сдерживающие силы — да и не желают этого делать, безотносительно того, будет ли достигнуто прекращение огня или нет. Мы не рискнули воевать с Россией, когда у Украины был шанс победить. Зачем же нам это делать сейчас, когда Украина проигрывает? Даже самое шаткое перемирие даст Трампу повод потребовать смягчения санкций. А Путин сможет в любой момент возобновить боевые действия. Для этого достаточно сымитировать провокацию, а затем свалить все на Украину. Кроме того, поскольку авторитет НАТО подорван, он сможет обратить внимание на что-то другое.

Гениальность Бжезинского заключалась в том, что он достигал благородных целей реалистичными средствами. Мы же сделали ровно наоборот — объединили в себе трусость и цинизм и принесли поражение.