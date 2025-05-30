Шойгу отмечает, что стамбульская площадка становится основной по переговорам Москвы и Киева и ряда других

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки. И теперь российско-украинских переговоров", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.

Он поблагодарил руководство Турецкой Республики за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров.

"Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, уточнив, что это его первый приезд в Москву. По оценке Шойгу, "российско-турецкий политический диалог активно развивается по всем направлениям".

"С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях", - констатировал секретарь Совбеза РФ.

По мнению Шойгу, результативность двустороннего взаимодействия "во многом обусловлена интенсивностью доверительного диалога лидеров двух стран, президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган регулярно общаются по телефону".