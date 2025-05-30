Коалиция дронов намерена в 2025 году поставить Украине БЛА на сумму 2,75 млрд. евро

ЦАМТО, 29 мая. В ходе проведенной 28 мая в Риге встречи по оборонным инновациям Drone Summit 2025 министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции по дронам в поддержку Украины.

Кроме того, как сообщило Минобороны Латвии, государства-участники коалиции в этом году обязались выделить на поддержку Украины 2,75 млрд. евро.

Как подчеркнул А. Спрудс, международная коалиция по дронам становится все сильнее и сможет поставлять на Украину больше дронов, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и стран НАТО. Присоединение к коалиции новых союзников позволит оказать Украине "столь необходимую ей поддержку".

Министр обороны также отметил, что государства-участники коалиции внесли в общей сложности около 180 млн. евро в совместный Фонд закупок коалиции по дронам под руководством Великобритании. Фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий, наряду с реализуемыми каждым государством-участником национальными мерами поддержки ВСУ.

Планируемый взнос Латвии в рамках коалиции по дронам в этом году составляет 20 млн. евро, выделенных на закупку БЛА и еще 10 млн. евро на проекты сотрудничества между латвийской и украинской промышленностью. В прошлом году Латвия также выделила 20 млн. евро на поддержку, поставив Украине около 5000 боевых дронов.

А.Спрудс сообщил 26 мая об отправке из Латвии на Украину очередной партии из 1500 боевых дронов. По его информации, две латвийские компании поставят Украине в первой половине 2025 года в рамках коалиции по дронам 12 тыс. БЛА.

Как заявлено, с момента создания коалиции по дронам в феврале 2024 года, ее члены оказали Украине значительную поддержку, предоставив только в 2024 году системы на сумму 1,8 млрд. евро. В 2025 году на поддержку Украины планируется направить в общей сложности 2,75 млрд. евро. Таким образом, за два года коалиция предоставит Украине беспилотные системы на сумму 4,55 млрд. евро.

В состав коалиции по дронам в настоящее время официально входят 18 государств-членов, подписавших письмо о намерениях: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Германия и Швеция. Согласно меморандуму о взаимопонимании, прием новых стран должен быть согласован существующими государствами-членами коалиции.

Присоединение к коалиции по дронам Турции в очередной раз демонстрирует стремление властей этой страны, несмотря на заявления о намерении развивать сотрудничество с Россией, действовать исключительно в своих собственных интересах, как на Украине, так и на Кавказе и в Средней Азии.