NYT: США ввели запрет на экспорт в КНР авиационных технологий и полупроводников

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Хотя президент США Дональд Трамп вначале ввел повышенные тарифы на весь импорт из Китая, а затем, что стало уже привычным его стилем, вернул их к прежнему уровню, правда, временно, торговая война между двумя сверхдержавами не останавливается. Просто ограничительные меры стали носить более точечный характер.

Пекин всегда отвечает зеркально на любые недружественные экономические меры других стран. В частности, власти КНР запретили китайским компаниям экспорт в США редкоземельных материалов и продукции из них, что, в том числе, отразится на наиболее перспективных американских программах в сфере обороны.

В ответ администрация Трампа приостановила продажу Китаю некоторых американских технологий, связанных с авиационными реактивными двигателями, полупроводниками и химическими веществами. Об этом в среду сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В Белом доме объяснили, что это решение стало как раз ответом на то, что Пекин в апреле ограничил экспорт критически важных минералов в США.

Как удобно! Трамп первым вводит ограничительные меры, получает зеркальные ответы, а затем обвиняет противоположную сторону, что это она, мол, виновата в эскалации торговой войны. Впрочем, это вполне в духе как самого 47-го президента США, так и вообще американской внешней политики.

По сведениям одного из источников газеты, американский Минторг в том числе приостановил действие ряда лицензий, позволяющих компаниям из США продавать свою продукцию и технологии «Коммерческой авиационной корпорации Китая» (COMAC), которая разработала новый гражданский узкофюзеляжный среднемагистральный самолет Comac C919.

И в этом вновь просматривается эмоциональность, даже некоторая мелочность, Трампа. В конце марта он с большой помпой объявил об успешных испытаниях разработанного компанией Boeing истребителя шестого поколения F-47. Глава Белого дома заявил, что «данный боевой самолет будет самым совершенным, мощным, самым смертоносным самолетом из всех когда-либо построенных».

Однако после того, как Пекин ввел ограничения на экспорт в США редкоземельных металлов, которые необходимы для выпуска данных самолетов, реализация программы Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию истребителей шестого поколения) оказалась под большим вопросом.

Китайцы, скорее всего, найдут решение с продолжением серийного выпуска самолетов Comac C919, которые уже эксплуатируются с 2023 года и дебютировали на зарубежных автосалонах, без поставок из США. А вот для несущего в последние годы многомиллиардные убытки Boeing даже отсрочка производства F-47 может стать смертельным ударом. Тем более, что несмотря на бравурные заявления Трампа, пока о новом истребителе для ВВС США почти ничего неизвестно. На презентации была показана лишь его трехмерная компьютерная модель (рендер) под американским флагом.