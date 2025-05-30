Израильская компания разработала систему, которая может взламывать и брать под контроль дроны противника

Источник изображения: topwar.ru

Новые технологии ведения войны могут обернуться против тех, кто их использует. Израильская компания D-Fend Solutions разработала систему EnforceAir, способную взламывать вражеские беспилотники и перенаправлять их, заставляя атаковать собственные территории, пишет портал Interesting Engineering.

В материале говорится, что новая разработка действует как антидрон: обнаруживает беспилотники в заданной зоне, идентифицирует их и нейтрализует угрозу, перехватывая управление. После этого аппарат принудительно сажают в указанном месте или перенаправляют на новую цель. Система работает в автоматическом или ручном режиме, не требует прямой видимости перехватываемого объекта и не создаёт помех, что позволяет сохранять связь и избегать нештатных ситуаций.

Устройство можно установить на треногу, транспортное средство или даже переносить в рюкзаке. Оно работает на основе радиочастотного кибервзлома, обеспечивая обнаружение и контроль над дронами на расстоянии до 4,5 км. Последняя версия, EnforceAir 2, отличается повышенной мощностью и ещё более компактными размерами, а её морская модификация адаптирована для эксплуатации в жёстких климатических условиях.

Источник изображения: topwar.ru

В статье заявляется, что недавние испытания подтвердили эффективность технологии: тестовый дрон был перехвачен в течение нескольких секунд после входа в контролируемую зону. По словам разработчиков, безопасная посадка чужого аппарата даёт возможность изучить его, а в случае отсутствия интереса к конструкции БПЛА его всегда можно «вернуть владельцу».

Источник изображения: topwar.ru

Морская версия системы, EnforceAir2 Maritime, оснащена широкополосной антенной с круговым обзором и совместима с корабельными системами ПВО. Она защищает суда и экипажи от дронов-нарушителей, не создавая помех навигации.