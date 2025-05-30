На верфи Navantia спущен на воду патрульный корабль проекта Avante-1800 для ВМС Марокко

ЦАМТО, 29 мая. На верфи испанской компании Navantia в Сан-Фернандо состоялась церемония спуска на воду патрульного корабля проекта Avante-1800 (с.н.565), предназначенного для ВМС Марокко.

Этот корабль станет 565-м судном, построенным на предприятии Navantia в Сан-Фернандо. Закладка киля корабля состоялась 6 сентября 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, подробности проекта поставки патрульного корабля для ВМС Марокко, включая стоимость и сроки, не разглашаются из-за положений о конфиденциальности, которые правительство Марокко традиционно налагает на поставщиков, выполняющих оборонные заказы.

Известно, что в апреле 2020 года ВМС Марокко объявили тендер на строительство патрульного корабля, интерес к которому проявили компании из нескольких стран.

В январе 2021 года по итогам конкурса Navantia заключила с командованием ВМС Марокко контракт на проектирование и строительство патрульного корабля на базе проекта Avante-1800. Соглашение включает пакет технической и логистической поддержки (запасные части, инструмент и техническую документацию), услуги подготовки кадров для марокканского флота в Испании, а также опцион на строительство второго корабля.

Резка стали для строительства головного корабля началась в Сан-Фернандо в июле 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2024 года. Предполагается, что он будет передан заказчику к середине 2026 года.

По данным разработчика, длина патрульного корабля составит 87 м, максимальная ширина – 13 м, осадка – 4 м, полное водоизмещение – 202 т, экипаж – 60 человек. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAD (Combined Diesel And Diesel) с четырьмя дизельными двигателями MAN 175D, расчетная максимальная скорость – 24 узла. На борту может применяться вертолет и до двух шлюпок типа RHIB.

Комплект вооружения пока неизвестен, но патрульный корабль класса Avante-1800 может оснащаться одной основной артиллерийской установкой калибра 57 или 75 мм и двумя вспомогательными автоматическими пушками калибра 25 или 30 мм, а также пусковыми установками противокорабельных и зенитных ракет.