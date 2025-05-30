Шеф Пентагона подтвердил готовность США не ослаблять политику сдерживания Китая

Гонконг. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил готовность Америки к сдерживанию Китая посредством силы в сотрудничестве с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило агентство "Ренхап".

"Амбиции коммунистического Китая возросли. При нынешней администрации мы добьемся мира и сдерживания с помощью силы", - сказал он журналистам на базе ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд перед отлетом в Сингапур на ежегодный форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Хегсет подчеркнул, что "мы с самого начала уделяли этому особое внимание и будем продолжать", и добавил: "Это возможно благодаря сотрудничеству с союзниками и партнерами, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе".