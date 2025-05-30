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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона подтвердил готовность США не ослаблять политику сдерживания Китая

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Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo/ Michael Probst

Гонконг. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил готовность Америки к сдерживанию Китая посредством силы в сотрудничестве с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило агентство "Ренхап".

"Амбиции коммунистического Китая возросли. При нынешней администрации мы добьемся мира и сдерживания с помощью силы", - сказал он журналистам на базе ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд перед отлетом в Сингапур на ежегодный форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Хегсет подчеркнул, что "мы с самого начала уделяли этому особое внимание и будем продолжать", и добавил: "Это возможно благодаря сотрудничеству с союзниками и партнерами, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе".

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Страны
Китай
Сингапуp
США
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