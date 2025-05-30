Le Figaro: Украина полтора года не получает ракеты для европейских ПВО SAMP/T

Некоторые источники сообщают, что использование боеприпасов для американских систем Patriot ограничено, пишет газета

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Украинские военные испытывают сильную нехватку боеприпасов к системам ПВО, поставки некоторых таких боеприпасов не ведутся уже полтора года. С таким утверждением выступила газета Le Figaro.

"Противовоздушная оборона Украины демонстрирует тревожные признаки истощения. Ракеты, обещанные для установок SAMP/T, не поставляются уже полтора года, а некоторые источники сообщают, что использование боеприпасов для американских систем Patriot <...> ограничено", - пишет газета.

Она также приводит комментарий украинского военнослужащего, который утверждает, что доля сбитых беспилотников снизилась до 70%. По его словам, это связано как с увеличением количества дронов, так и с тем, что некоторые из них летят на высоте около 3 км или же снабжены средствами для создания радиоэлектронных помех.

Газета также сообщает, что недавно США разрешили Германии поставить Киеву 100 ракет для системы Patriot из запасов Бундесвера. Летом планируется доставка батареи Patriot, которая до последнего времени использовалась Израилем, еще одна установка может быть поставлена из Греции.