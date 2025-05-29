Швейцария разрешила продажу в Германию более 70 танков Leopard 1 без права передачи их Украине

Париж. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Швейцарии объявили, что не имеют возражений против продажи в Германию 71 танка Leopard 1 A5, принадлежащих швейцарской компании RUAG MRO.

"Федеральный совет получил информацию, указывающую на то, что RUAG MRO имеет право продать 71 танк Leopard 1 A5 в Германию без получения специального разрешения", - говорится в опубликованном в среду пресс-релизе швейцарского правительства.

В документе поясняется, что в настоящее время танки находятся на хранении в Италии, их покупатель - немецкая компания, а "любая последующая передача танков Украине запрещена".

В правительстве Швейцарии подчеркнули, что еще 25 танков Leopard 1 RUAG MRO сможет продать после того, как будут решены спорные вопросы по поводу того, кто является их собственником.

Федеральный совет Швейцарии напоминает, что в июле 2023 года запретил продажу этих танков в Германию: на тот момент Берлин планировал передать их Киеву.

Leopard 1 - основной боевой танк ФРГ до 1980-х годов. Производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Более десятка стран до сих пор имеют его в составе своих вооруженных сил, включая Грецию, Турцию, Бразилию, Италию, Чили, Австралию, Канаду.