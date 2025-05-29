В США уволили очередного высокопоставленного военного, курировавшего проекты, связанные с морскими беспилотниками, из-за «утраты доверия»

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В Соединённых Штатах продолжается «чистка» в высших эшелонах военного командования, которая началась сразу после второго «пришествия» Дональда Трампа.

Как сообщает издание Breaking Defense, в ВМС США сегодня отстранили от должности старшего офицера, курировавшего проекты по беспилотным морским системам и малым боевым кораблям, в связи с «потерей доверия» и на основании некой жалобы, содержание которой было подтверждено расследованием Управления генерального инспектора ВМС.

Исполняющий обязанности руководителя по закупкам ВМС Бретт Сейдл освободил от должности контр-адмирала Кевина Смита, исполнительного директора программы по беспилотным и малым боевым кораблям

- говорится в заявлении ВМС.

Смит находился на этой должности с июня 2023 года. Его ведомство занималось проектированием, разработкой, строительством, техническим обслуживанием и модернизацией морских беспилотников, а также систем для противоминной борьбы и специальных операций. Они также курируют планирование и строительство фрегатов нового поколения с управляемыми ракетами класса «Созвездие».

Что конкретно скрывается под формулировкой «потеря доверия» в ВМС уточнять не стали, но отметили, что они «придерживаются самых высоких стандартов для руководителей и привлекают их к ответственности, если эти стандарты не соблюдаются». С начала года Смит стал уже пятым американским военным, занимавшим высокий пост, которого отстранили от должности с подобной формулировкой.