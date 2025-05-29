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Военное обозрение

Западная пресса: ВСУ впервые применили дроны-матки, способные запускать по целям автономные беспилотники, оснащённые ИИ

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Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает западная пресса, украинская армия впервые применила дроны-матки, которые запустили по целям автономные беспилотники, оснащенные системами искусственного интеллекта.

В частности, издание Forbes со ссылкой на представителей украинского стартапа Strategy Force Solutions сообщает, что пока что украинская сторона не может предоставить какое-либо фото- или видеоподтверждение атак с помощью подобных систем, однако предлагает поверить на слово, что БПЛА-матка GOGOL-M в боевых условиях доставил на позиции два FPV-дрона. По словам разработчиков, эта система предназначена для автономного и высокоточного поражения целей на расстоянии до 300 километров.

Как заявляет один из разработчиков GOGOL-M, стоимость такого запуска составляет 10 тысяч долларов, тогда как ранее на проведение такой операции потребовалось бы не менее трех-пяти миллионов долларов. При этом система обеспечивает автономный полет, навигацию и взаимодействие без постоянного контроля оператором и ориентирования посредством GPS. Утверждается, что в настоящее время производственные мощности компании позволяют ежемесячно выпускать по 50 беспилотников-носителей и 400 FPV-дронов.

Также сообщается, что глава киевского режима Зеленский призвал Запад дополнительно выделить Киеву 30 миллиардов долларов, которые можно было бы направить на развитие производства вооружений. Эти деньги украинский диктатор призывает взять из замороженных российских суверенных активов.

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Страны
Украина
Проекты
AI
GPS
БПЛА
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