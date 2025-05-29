Россия планирует провести семь лунных миссий - глава РАН

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Российская лунная программа будет включать в себя семь миссий, финансирование программы начнется в этом году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Что касается лунной программы, она включает семь лунных миссий с различными научными задачами. На первом этапе исследования предполагается существовать с помощью автоматических полетов", - сказал Красников на общем собрании членов РАН в среду.

По его словам, финансирование программы начнется в 2025 году.

"Нам предстоит изучить северные и южные полюса, где обнаружены наиболее большие скопления льда, забрать грунт для анализа. Также планируем отправить луноходы для изучения местности и подготовки к размещению будущей лунной станции. Это большая и очень ответственная программа и, конечно, серьезный вызов для наших академических институтов", - сообщил он.

Как отметил Красников в своем выступлении, в настоящее время в Академии сформирована "целостная, сбалансированная программа фундаментальных и технологических космических исследований", которая "позволит сохранить лидерские позиции в первой тройке космических держав".

"Предлагаемые проекты в области астрономии, исследований планет, солнечно-земной физики, биомедицины позволят достичь самых высоких научных результатов", - сказал Красников.

Он уточнил, что в области дальнего космоса подготовлен проект "Спектр-УФ", направленный на создание космической обсерватории в ультрафиолетовом диапазоне. Также Академией проводится проект "Миллиметрон" по созданию первого в мире 10-метрового охлаждаемого телескопа, задачей которого станет "поиск воды и сложных органических соединений, уточнение космологических теорий по искажениям спектра реликтового излучения". Проект "Спектр-РГ", как уточнил Красников, необходим для создания новой полностью автономной системы космической навигации, с помощью которой также будут изучены экстремальные физические явления в сверхсильных полях нейтронных звезд и черных дыр.

Проект "Венера-Д", как напомнил Красников, направлен на комплексное исследование Венеры, "поиск жизни в ее облаках и на поверхности, изучение атмосферы и истории климата в ряду планет Марс, Земля и Венера". В области изучения солнечно-земных связей академией запущены проекты "Резонанс" и "Арка".

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа 2023 года, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

11 августа 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявлял, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

27 октября 2023 года он сказал, что РФ будет изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и "Луна-27".

3 марта 2024 года Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

В июне 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. В марте того же года две страны подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции (МНЛС).