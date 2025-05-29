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ЦАМТО

Бангладеш ведет предварительные переговоры по закупке до шести южнокорейских НАПЛ KSS-I

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НАПЛ класса KSS-I
НАПЛ класса KSS-I.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 28 мая. Командование ВМС Бангладеш ведет предварительные переговоры с Республикой Корея о приобретении до шести улучшенных НАПЛ класса KSS-I компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Как сообщает ресурс BDMilitary, закупка, бюджет которой составляет примерно 2 млрд. долл., является целенаправленным шагом по укреплению военно-морского потенциала Бангладеш в условиях растущей напряженности в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В случае приобретения, НАПЛ будут базироваться на военно-морской базе "Пекуа", передовой базе подводных лодок недалеко от Кокс-Базара, построенной китайской компанией Poly Technologies Inc по проекту стоимостью 1,29 млрд. долл. База является центром управления подводным флотом ВМС Бангладеш, обеспечивая необходимое техническое обслуживание, эксплуатацию и материально-техническую поддержку подводного флота.

НАПЛ KSS-I (лицензионный вариант немецкой "Тип-209/1400") планируется закупить вместе с оборудованием и вооружением южнокорейских разработчиков, в том числе сверхтяжелой торпедой Baek Sang Eo ("Белая акула") и крылатой ракетой подводного пуска Haeseong-3 ("C-Star"). У Бангладеш есть возможность производить ключевые компоненты торпеды на своих мощностях в рамках совместных предприятий или компенсационных соглашений.

Проект поддерживает политику Бангладеш по защите обширной исключительной экономической зоной (ИЭЗ). При этом рассматривается возможность стратегического взаимодействия и по другим южнокорейским военно-морским платформам.

Отмечается, что приобретение и успешная эксплуатация аналогичных подводных лодок в Индонезии подтверждают надежность платформы и ее экспортную привлекательность. Отмечается, что приобретение НАПЛ для ВМС Бангладеш значительно усилит сдерживание Индии и Мьянмы в акватории Бенгальского залива.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в 2017 году ВМС Бангладеш приняли на вооружение две восстановленные дизель-электрические подводные лодки класса "Тип-035G" ("Минг") из состава ВМС НОАК, приобретенных в рамках межправительственного соглашения, подписанного Бангладеш и Китаем в 2013 году. По сообщениям СМИ Бангладеш, общая стоимость покупки составила 1569 млрд. така (около 200,22 млн. долл.).

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Страны
Бангладеш
Индия
Индонезия
Китай
Мьянма
Южная Корея
Продукция
Haeseong
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DSME
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209 тип
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