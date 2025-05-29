MWM: Украина недовольна эффективностью поставленной США ПВО Patriot

Украинские официальные лица выразили сомнения в надежности систем ПВО Patriot после ряда успешных атак российских баллистических ракет, пишет MWM. Впрочем, отмечает автор статьи, Patriot никогда не отличались эффективностью – военные жалуются на них уже несколько десятков лет.

Украинские ВВС подняли вопросы о надежности поставленных Западом систем ПВО большой дальности MIM-104 Patriot (“Патриот”), а их официальный представитель Игорь Игнат особо подчеркнул недостатки системы при перехвате атак основной тактической баллистической ракетной системы России “Искандер-М”. 26 мая Игнат заявил: “Ракеты “Искандер” выполняют маневры уклонения на заключительном этапе полета, срывая расчеты траектории Patriot… Кроме того, “Искандеры” сбрасывают ложные цели, запутывая ракеты Patriot”. Ранее была опубликована хроника, подтверждающая уничтожение систем Patriot ударами “Искандеров” за последний год.

Первое успешное уничтожение системы “Патриот” ударом “Искандера” было подтверждено 23 февраля 2024 года. Последующий удар уничтожил еще одну систему в районе Сергеевки 10 марта того же года, оставив сухопутные войска ВСУ в регионе без прикрытия. Впоследствии, во вторую неделю июля 2024 года, новые кадры подтвердили уничтожение двух батарей в Одесской области, а 11 августа сообщалось, что еще три ракетные батареи и радар AN/MPQ-65 были уничтожены ударом “Искандера-М”. Одним из последних успехов “Искандеров” стало уничтожение многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65, модуля боевого управления и пусковых установок в Днепропетровской области.

Сообщалось, что первая система Patriot была поставлена на Украину 18 апреля 2023 года, причем первыми их пожертвовали США, Германия и Нидерланды, после чего примеру последовали и другие страны НАТО. Что характерно, первыми Киеву посулили поставки “Патриотов” именно США. Всего три дня спустя президент России Владимир Путин уверенно заявил, что любые поставленные на Украину комплексы будут уничтожены. “Ну хорошо, пусть ставят. Значит, пощелкаем и Patriot”, — заверил он.

Уже тогда эксперты поднимали вопросы насчет способности Украины освоить системы, для которых требуется более года обучения персонала. Это подпитывало догадки, что системы во многом управляются западными подрядчиками. Первое сообщение о подбитой системе Patriot появилось 16 мая 2023 года после удара по Киеву ракетой 9К720 “Искандер-М” воздушного базирования. Западные и украинские источники поспешили опровергнуть российские заявления о точном ударе. Однако последовавшие вскоре впечатляющие успехи “Искандеров” в нейтрализации систем Patriot в некотором смысле послужили подтверждением российских заявлений.

Вопросы об эффективности Patriot против современных баллистических систем возникли задолго до поставок на Украину. Когда Patriot впервые принял участие в боевых действиях во время войны в Персидском заливе в 1991 году против иракских ракет Р-17, которые на тот момент сильно устарели после почти 30 лет на вооружении, расследования эффективности системы показали, что она показала плохие результаты, вопреки всем победоносным заявлениям западных правительственных источников и СМИ. Подкомитет по законодательству и национальной безопасности Палаты представителей США раскрыл этот момент в своем докладе: “Ракетная система Patriot не была столь впечатляющим успехом в войне в Персидском заливе, как внушали американской общественности. Есть свидетельства, что “Патриоты” поразили лишь считанные ракеты Р-17, запущенные Ираком во время боевых действий, — более того, есть некоторые сомнения даже в этих попаданиях. Общественность и Конгресс были введены в заблуждение категоричными заявлениями об успехе из уст администрации и представителей Raytheon во время войны и после нее”.

В военном докладе под названием “Эффективность ракетных систем Patriot во время “Бури в пустыне””, опубликованном в 1992 году, утверждается, что из 158 ракет, выпущенных американскими военными в ходе войны в Персидском заливе, 45% были запущены по ложным целям.

Еще одно исследование эффективности систем Patriot, проведенное в начале 1990-х профессором технологии и международной безопасности Массачусетского технологического института Теодором Постолом, показало: “Коэффициент перехвата системы Patiot во время войны в Персидском заливе оказался очень низким. Предварительные данные показывают, что уровень перехвата Patriot мог быть намного ниже 10%,а возможно, и вовсе нулевым”. Постол заключил, что даже “самому примитивному противнику” не составило труда уклониться от системы Patriot.

После того, как война в Персидском заливе вскрыла недостатки системы Patriot, западный мир воспылал большими надеждами, что последующая модернизация обеспечит гораздо более надежную защиту от атак баллистических ракет. Однако эти надежды не оправдались во время вторжения в Ирак в 2003 году и рухнули окончательно 14 лет спустя, когда еще более модернизированные варианты не смогли перехватить удары самодельных баллистических ракет, запущенных йеменскими военизированными формированиями по Саудовской Аравии в 2017 году. Как показали спутниковые снимки, а также фотографии и видео атаки, йеменские ракеты не были сбиты, вопреки всем уверениям в обратном со стороны источников в правительстве Саудовской Аравии и США.

Анализ исследовательской группой экспертов по ракетам показал, что боеголовки беспрепятственно пролетели над Саудовской Аравией, несмотря на ее обширный арсенал модернизированных батарей Patriot. Возглавлявший исследовательскую группу аналитик Джеффри Льюис подчеркнул неспособность системы Patriot выполнить даже самый элементарный перехват и попытки выставить провал за победу: “Правительства или лгут об эффективности этих систем, или попросту дезинформированы. И это чертовски веский повод для беспокойства”.

Сомнения украинских официальных лиц в надежности Patriot против атак российских баллистических ракет таким образом продолжают давнюю хронику неудовлетворительных результатов системы. Это, в свою очередь, будет иметь значительные последствия для армий всего западного мира и Северо-Восточной Азии, сделавших Patriot краеугольным камнем своей обороны.