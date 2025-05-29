Отдать территории, сохранив страну: украинцев начинают готовить к принятию неизбежного - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о том, к какому сценарию ведут Украину

В российских СМИ широко разошлось высказывание депутата Верховной рады Тараса Тарасенко, который предложил версию урегулирования конфликта с Россией, заметно отличающуюся от позиции киевских властей. Если Владимир Зеленский и его окружение, судя по их заявлениям, по-прежнему не готовы принять реалии и начать обсуждение базовых требований России, то Тарасенко считает возможным "отказаться де-факто" от территорий на юго-востоке, которые Киев не контролирует, но при этом "де-юре не признавать" принадлежность этих регионов России.

Суть предложения

Свой подход депутат объяснил так: "Нам нужно первое — сохранить нашу нацию украинскую, потом сохранить территории, которые есть сейчас, и далее развиваться".

Иными словами, предлагается выбрать сохранение Украины как государства и так называемой национальной идентичности, ради которых можно "пока согласиться" с утратой части территории.

Исходя из этого приоритета, Тарасенко на собственный манер прочертил границы общественных настроений и взглядов на урегулирование конфликта: "Если мы говорим о красных линиях и как они воспринимаются населением, то для многих военных ветеранов, с которыми я общаюсь, красными линиями больше является утрата своих побратимов. То есть — за что мы воевали? Они воевали за Украину, а не за конкретные территории".

Депутат также добавил, что его больше беспокоит, как украинское общество будет объединяться в послевоенный период, чтобы разногласия не уничтожили его изнутри.

Хотя Тарасенко и является членом правящей фракции "Слуга народа", его высказывания, как уже говорилось, заметно отличаются от официальной позиции украинских властей. Но и считать его исключительно частным мнением отдельно взятого депутата было бы, наверное, неправильно, особенно если обратить внимание на одно совпадение, которое едва ли является случайным.

Совпадение?

Дело в том, что свои взгляды Тарасенко озвучил буквально через несколько дней после публикации доклада, подготовленного аналитиками крупнейшего американского банка JPMorgan Chase и озаглавленного "Заключительная стадия конфликта России и Украины и будущее Европы". Исходя из того, что "у Европы заканчивается оружие, у Украины — бойцы, у США — терпение, а трансатлантическое единство распадается", аналитики банка, для которых этот доклад стал первым опытом на почве геополитики, предположили, что Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией, которые "заморозят боевые действия, но не приведут к всеобъемлющему мирному соглашению".

С точки зрения авторов доклада, наилучшим для Киева вариантом развития событий стал бы "южнокорейский сценарий". При нем Украина утратила бы примерно 20% территории и не получила желанного членства в НАТО. Однако присутствие европейских военных и сохранение помощи со стороны США позволили бы ей двигаться дальше к "процветающей демократической траектории". Правда, вероятность такого сценария невелика — всего лишь 15%.

Несколько более вероятным — 20% — аналитики сочли "израильский сценарий". По нему территории тоже придется уступить, зато мощная военная и экономическая поддержка позволит Украине стать "неприступной крепостью". Но оборонять эту крепость в случае чего украинцам придется самим, без участия натовских сил.

Самый вероятный сценарий — 50% — "грузинский": не будет ни иностранных войск, ни сильной поддержки со стороны Запада, а из-за "постоянной нестабильности" Украина в результате "постепенно вернется в орбиту России".

Наконец, по мнению аналитиков, худший для Киева сценарий — "белорусский" (вероятность 15%). По нему США отказываются от поддержки Украины, Европа оказывается не в состоянии вмешаться, соответственно, Украина капитулирует и превращается в "вассальное государство Москвы", что будет равносильно победе России, расколу Запада и окончанию послевоенного мироустройства.

На самом деле доклад JPMorgan Chase составлен таким образом, что не столько предлагает различные варианты развития событий, сколько подталкивает к попытке реализовать именно те сценарии, которые аналитикам представляются наилучшими. Фактически авторы доклада прямо рекомендуют: согласитесь с фактической утратой части территорий, зато сохраните страну в орбите Запада.

Нетрудно заметить, что этот посыл совпадает с теми тезисами, которые озвучил депутат Тарасенко.

К чему идет?

Не секрет, что и правящая фракция "Слуга народа", и Верховная рада в целом вовсе не монолитны. Тандем Зеленского — Ермака, конечно, постарался по максимуму взять под контроль финансовые потоки. Однако в депутатском корпусе, как и в правительстве, по-прежнему немало тех, кто кормится за счет разнообразных иностранных фондов и спонсоров, среди которых JPMorgan Chase с его возможностями и влиянием занимает не самое последнее место.

Судя по всему, американцы трезво оценили состояние дел и начали готовить украинское общество, а в первую очередь его элиты, к принятию неизбежного. А вернее — к подгонке итогового ответа под желаемый результат, то есть "южнокорейский" либо "израильский" сценарий.

При этом ставку они будут делать не на Владимира Зеленского, чья токсичность вызывает у нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа неприкрытое раздражение и стойкую неприязнь, а на более умеренных деятелей. Скорее всего, на политиков второго эшелона, которые не слишком тесно связаны как с нынешней, так и с прежней киевской верхушкой.

Если это предположение верно, то в ближайшее время стоит ждать новых заявлений от действующих и отставных политиков. Например, кого-то вроде бывшей замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, которая тот же тезис "государство важнее территорий" подкрепила старым лозунгом Петра Порошенко "Армiя — мова — вiра".

Однако, дело все же не в территории. Проблема для киевской политической массовки и их западных сценаристов и режиссеров в том, что все еще упорно пытаются моделировать будущее Незалежной без учета объявленного Россией базового требования — удаления "раковой опухоли" первопричин конфликта как предпосылки к установлению долгосрочного справедливого мира. А для этого придется многое изменить в той самой национальной идентичности.

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС