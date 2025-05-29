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ТАСС

Newsweek: отмена запрета на удары западным дальнобойным оружием мало что значит для Киева

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Дальнобойная ракета Storm Shadow
Дальнобойная ракета Storm Shadow.
Источник изображения: Фото: TASS/Lewis Joly

Главной проблемой является не запрет или его снятие на применение этих ракет, а сами запасы, сообщил журнал

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Отмена ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия мало что значит, поскольку запасы ракет сокращаются. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко.

По информации журнала, Киев получил относительно небольшие партии западного дальнобойного оружия. Поэтому главной проблемой на данный момент является не запрет или его снятие на применение этих ракет, а сами запасы.

Военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что "зеленый свет" на запуск ракет большой дальности мало что значит, если "шкаф совершенно пуст".

Научный сотрудник британского аналитического центра Council on Geostrategy Ульям Фрир подчеркнул, что запасов подобного оружия нет и у Европы. "Низкие запасы ударных вооружений дальнего действия на складах европейских стран вызывают серьезное беспокойство", - приводит его слова Newsweek.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что его страна сняла все ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России. По словам политика, аналогичное решение было принято Великобританией, США и Францией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования. 

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