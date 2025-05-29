«Пока не актуально»: Швеция не обсуждает возможную передачу Киеву истребителей JAS 39 Gripen, но готова вернуться к этому вопросу

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Швеция на данный момент не обсуждает возможную поставку истребителей JAS 39 Gripen Украине, но готова вернуться к данному вопросу в любой момент. Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Украина обращалась к Швеции по вопросу возможной поставки истребителей, шведы были готовы к поставкам при определенных условиях, переговоры на эту тему велись весьма активно. Но после принятия решения о поставке Украине американских истребителей F-16, шведы приостановили весь процесс, поставив его на паузу. Тем не менее Стокгольм в любой момент может его восстановить, если поставки самолетов будут еще актуальны для Киева.

В связи с передачей киевскому режиму партии самолетов F-16 отправка шведских истребителей пока поставлена на паузу. Тем не менее Стокгольм готов вернуться к этому вопросу на более позднем этапе.

— приводит РИА Новости слова российского посла.

Разговоры о возможной поставке шведских истребителей JAS 39 Gripen Украине велись на протяжении всего прошлого года, предполагалось, что Швеция может поставить Киеву до 15 самолетов. Кроме того, украинские пилоты якобы уже проходили подготовку на шведских истребителях, такая информация появилась в конце 2024 года, а Минобороны Швеции передало Киеву комплектующие для 14-ти истребителей JAS 39 Gripen.

Позднее от поставки отказались, чтобы не мешать «внедрению» в состав Воздушных сил ВСУ американских F-16.