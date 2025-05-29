Учения "Запад-2025" будут перенесены вглубь Белоруссии от западных границ - Минобороны

Минск. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Белоруссии заявили о снижении параметров военных учений "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь страны от западных границ.

"Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ", - заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, заявление которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства Белоруссии подчеркнул, что военные учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо, а перенос его основных маневров вглубь территории республики свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

"По интенсивности и масштабам учение "Запад" всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства - члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств", - отметил он.

Хренин заявил, что невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Белоруссии так и не были сделаны, было принято решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории страны от западных границ.

"Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности", - отметил Хренин.