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Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере на период 2026-2030 гг.

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Государственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

ЦАМТО, 28 мая. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 27 мая в Бишкеке провел переговоры с министром обороны Киргизской Республики генерал-майором Русланом Мукамбетовым.

"Наши страны связывает не просто дружба и не просто союзнические отношения. У нас общая история", – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства напомнил, что 2025 год – год 80-летия общей Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы живем в ситуации глобальной нестабильности. Наблюдаем снижение уровня безопасности, в том числе в Центрально-Азиатском регионе. Мы и на пространстве ОДКБ, и в наших двусторонних отношениях должны самым тщательным образом относиться к тем угрозам, которые возникают, а их становится все больше и больше", – заявил министр обороны РФ.

В свою очередь, генерал-майор Руслан Мукамбетов высоко оценил уровень отношений с Россией в военной сфере.

"С удовлетворением хотелось бы отметить, что отношения между военными ведомствами наших стран находятся на высоком уровне, весьма активно ведется работа во всех сферах взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", – сказал он.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

По итогам переговоров стороны утвердили программу стратегического партнерства России и Киргизии в военной сфере на 2026-2030 годы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Глава Минобороны России 27 мая прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ. На заседании планируется обсудить военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и актуальные вопросы сотрудничества.

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