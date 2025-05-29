Зеленский: идет подготовка соглашения с ЕС по производству дальнобойного оружия на Украине

ЦАМТО, 28 мая. Владимир Зеленский заявил о подготовке договоренностей по производству на Украине дальнобойного вооружения и БЛА за деньги Евросоюза.

"Мы готовим уже в ближайшее время новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И, прежде всего, производство беспилотного и дальнобойного элемента... Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – это ключевые элементы. Все должны производить мы", – заявил В.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как напоминает "РИА Новости", В.Зеленский в конце августа 2024 года заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытания, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полета новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 км.

Директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров позднее заявил, что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года.