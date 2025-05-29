Политика ЕС свидетельствует о его подготовке к военному столкновению - замглавы МИД РФ

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Целью Евросоюза (ЕС) является нанесение России стратегического поражения, он готовится к военному столкновению, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если посмотреть в целом на политику и процесс военного строительства Евросоюза, очевидно - это подготовка к военному столкновению. Позиции, с которыми он выступает по украинскому урегулированию и в целом вокруг Украины, не содержат ни одного элемента, который приближал бы политическое урегулирование. И, напротив, стратегическая цель Евросоюза - нанесение стратегического поражения России, ее экономическое удушение", - сказал Грушко, чьи слова в среду приводит газета "Известия".

По его мнению, недавно принятый в отношении РФ новый пакет санкций - "чувствительный прежде всего для экономики самого Евросоюза, особенно некоторых его членов".