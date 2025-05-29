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Интерфакс-АВН

Присоединение Канады к создаваемому США "Золотому куполу" обойдется в $61 млрд - Трамп

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Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что подключение Канады к создаваемой США системе противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" обойдется стране в $61 млрд, а в случае присоединения к США будет бесплатным.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это обойдется в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией, но не будет стоить ничего, если они станут нашим ценным 51-м штатом", - написал Трамп в соцсети The Truth.

"Они рассматривают это предложение!" - сообщил президент США.

Ранее американский лидер заявлял, что американская система ПРО "Золотой купол" обойдется в $175 млрд. По его словам, она обеспечит "почти стопроцентную защиту" территории США и охватит Канаду, которая давно сотрудничает с США в области североамериканской противоракетной обороны в рамках NORAD.

Трамп сообщил, что заместитель начальника Космических сил США генерал Майкл Гетлейн возглавит программу создания "Золотого купола".

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Страны
Канада
США
Персоны
Трамп Дональд
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