США сохранят военное присутствие в Польше - глава польского Минобороны

Минск. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты сохранят воинский контингент в Польше, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во вторник по итогам встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне.

"Мы - самый верный союзник, и из этой встречи я делаю вывод, что, если кто-то в Европе сегодня может спать спокойно по поводу присутствия американских солдат на своей территории, так это Польша", - сказал Косиняк-Камыш, его слова приводят польские СМИ.

"У нас есть нечто чрезвычайно прочное, это база в Редзиково (база противоракетной обороны США и НАТО, размещенная в 165 км от границы России - "ИФ"), которая является местом постоянного присутствия. Самое прочное, потому что это стратегический пункт для безопасности Соединенных Штатов, не только Польши. У нас есть присутствие V корпуса, у нас есть присутствие в Болеславце, у нас есть постоянное присутствие в Ясенке, у нас есть присутствие в Дравско, на различных полигонах", - подчеркнул глава Минобороны Польши.