Грузовая ракета ВВС США доставит груз в любую точку Земли за полтора часа

Rocket Cargo

Возможно, эта информация сегодня воспринимается почти как фантастика: представьте себе грузовую ракету, с помощью которой можно доставить груз весом до 100 тонн в любую точку земного шара за полтора часа. А между тем, уже в следующем году компания Rocket Cargo (США) приступает к испытаниям такой системы в рамках программы REGAL.

Ее цель — создание коммерческой многоразовой транспортной ракеты, способной доставлять грузы в любую точку планеты по суборбитальной траектории за 60-90 минут. Запланированная грузоподъемность Rocket Cargo 77 тонн, как у транспортного самолета Globemaster III.

Rocket Cargo

Главный инвестор проекта — ВВС США. К участию в нем привлечены компания Rocket Lab и еще несколько аэрокосмических компаний. Уже создан прототип — многоразовая ракета Neutron грузоподъемностью 13 тонн, которую планируется испытать в 2026 году, чтобы на основании полученных результатов создавать уже серийные версии. Во время испытательного пуска будет отработан контролируемый вход в атмосферу, измерены температура, давление, ускорение, тепловой потолок, воздействие на элементы конструкции, материалы и системы корабля вплоть до момента посадки. Это особенно важно, если транспортная ракета будет доставлять не только полезные грузы, но и людей.

Александр Агеев