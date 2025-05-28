Германия больше не будет называть, что именно поставляет на Украину - глава МИД ФРГ

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии будет продолжать поставлять оружие на Украину, не анонсируя в целях безопасности, что именно будет отправлять, заявил во вторник глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль.

"Правительство Германии теперь действует таким образом, чтобы это не было предсказуемо для России", - приводят слова Вадефуля на Европейском форуме WDR немецкие СМИ. Перед этим его спросили, стоит ли Украине ждать новых поставок крылатых ракет "Таурус" в ближайшее время.

"При этом мы продолжаем поставлять оружие в достаточных объёмах, чтобы Украина была способна защитить себя", - отметил министр.

Вадефуль подчеркнул, что все участники правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ полностью солидарны по вопросу о военной помощи Киеву.

Ранее во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что теперь у Киева нет ограничений на дальность применения вооружений, которые поставляют ему Берлин и его союзники. Он отметил, что тем самым украинские военные смогут наносить удары "по военным целям в тыловых районах России". В то же время Мерц подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям.