Bild: вопрос о поставке Taurus Киеву не решат в ходе визита Зеленского в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 мая заявил, что планов поставлять такие ракеты нет

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Вопрос о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не будет решен в ходе визита Владимира Зеленского в Германию, намеченного на 28 мая. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его страна снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. По словам политика, аналогичное решение приняли Великобритания и Франция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования.

При канцлере Олафе Шольце (2021-2025) Германия поддерживала Украину путем предоставления вооружения, сняв тем самым давний запрет на поставку германского оружия в зоны конфликта. При этом Шольц отказал Украине в поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus, которыми можно наносить удары вглубь российской территории. Taurus - это авиационная крылатая ракета совместного шведско-немецкого производства, дальность - свыше 500 км. Способна лететь на низкой высоте (50 м), огибая рельеф местности. Существует в базовой (KEPD-350) и облегченной (KEPD-150) версиях.

Нынешний глава немецкого правительства Фридрих Мерц (с 6 мая 2025 года) еще до вступления в должность неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Киеву. Вместе с тем еще 15 мая он заявлял, что у Германии нет планов поставлять такие ракеты, и отметил, что их значение для Украины преувеличивается общественностью.