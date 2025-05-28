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Су-35С — один из лучших истребителей на планете (19FortyFive, США)

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Группа высшего пилотажа Русские витязи на самолетах Су-35С во время динамического показа авиатехники
Группа высшего пилотажа Русские витязи на самолетах Су-35С во время динамического показа авиатехники.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Куденко

AT: истребитель Су-35С способен переписать "правила игры" в воздухе

В деле завоевания превосходства в воздухе истребители Су-35С ушли далеко вперед любых своих аналогов, пишет AT. Некоторые аналитики называют эту машину “фактором, который переписывает правила игры” и может бросить вызов любым самолетам четвертого поколения.

Брент Иствуд (Brent Eastwood)

Если вы плановик или стратег китайских или индонезийских ВВС, то наверняка души не чаете в российском Су-35С. Эти истребители крайне популярны среди сил обороны обеих стран.

В деле завоевания превосходства в воздухе эти самолеты превосходят свои возможности. У Су-35С есть еще одно название — Су-35БМ. Эти два варианта фактически представляют собой один и тот же самолет, только Су-35С предназначен на экспорт.

Китай приобрел 24 Су-35С для своих ВВС в 2015 году, а индонезийцы — 11 в 2018 году.

Сама Россия покупает эти истребители с 2009 года. “Сухой” начал летные испытания модернизированного варианта в 2011 году, и поставил шесть самолетов в 2012 году.

Эра “большой модернизации”

Раньше Су-35С назывался Су-35БМ. Этот литер расшифровывается как “большая модернизация”. Су-35БМ — производная Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или “Фланкёр”). Модернизированная версия служит истребителем завоевания превосходства в воздухе с некоторыми элементами многоцелевого комплекса.

Су-35БМ — превосходный истребитель, очень маневренный, как и любят пилоты. Он может выполнять маневры с перегрузкой свыше 9g. Большой угол атаки обеспечивает превосходные возможности воздушного боя.

Су-35БМ, как и многие другие российские истребители, был впервые показан на популярном авиасалоне МАКС в Москве в августе 2007 года. Су-35БМ сменил название на Су-35С в 2010 году, и вскоре ВВС по всему миру обратили на него внимание.

“Фланкер” выходит из пике

России нужен был истребитель, который пошел бы дальше Су-27, улучшив возможности воздушного боя, маневренность и выживаемость в условиях множественных угроз.

Усовершенствованные двигатели, авионика и сверхзвуковой крейсерский полет

Модернизированный “Фланкер” получил новые двигатели и улучшенную авионику вкупе с внешними подвесными баками. Одна из ценнейших функций Су-35С — режим сверхзвукового крейсерского полета. У самолета первоклассный радар и новая система радиоэлектронной борьбы.

“Комплекс авионики полностью цифровой. Стержневая роль в нем отводится многорежимной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой разработки Научно-исследовательского института приборостроения имени Тихомирова (НИИП) Н035 “Ирбис-Э” мощностью 20 киловатт. Самолет получил новую стеклянную кабину с дисплеями большой площади. На законцовках крыла установлены внешние модули комплекса радиоэлектронной борьбы “Хибины” на основе технологии цифровой радиочастотной памяти (ЦРЧП)”, — сообщает сайт AusAirPower.net.

Эта хищная птица устанавливает правила игры

Новый “Фланкер” оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой и несет ракету Р-172 класса “воздух – воздух” большой дальности. Некоторые аналитики называют Су-35С “фактором, который переписывает правила игры” и может бросить вызов самолетам четвертого поколения по всему миру.

Китай и Индонезия рады иметь в своем флоте Су-35С, поскольку это дает им множество вариантов для воздушного боя. Россия тоже ценит Су-35С и вряд ли от него откажется.

Его возможности воздушного боя поистине высоки, и генералы путинских ВКС если и о чем и жалеют, то разве что не заказали больше.

Таким образом, будущее у Су-35С самое радужное. “Сухой” мог бы наладить экспорт, чтобы укрепить военно-воздушные силы по всему миру. Обновленный радар с АФАР повышает живучесть Су-35С, и птицу можно считать ответом на американский F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”).

Су-35С — мощное подспорье для ВВС Индонезии

Вообще, Индонезия — весьма любопытный покупатель Су-35С. Страна из Океании не славится своими военно-воздушными силами, но ситуация выправляется. Конечно, США предпочли бы, чтобы их союзник не покупал российскую военную технику. Верный своей “истребительной дипломатии”, Вашингтон может попытаться наладить сотрудничество с Джакартой, чтобы продать ей побольше самолетов.

Собственно, именно это и произошло: в 2021 году индонезийцы заказали у США 48 F-35. F-35 помогут модернизировать индонезийский флот. Но благодаря Су-35С Индонезия уже сейчас получит сильные ВВС для защиты от Китая в случае необходимости.

“Фланкер” — превосходный истребитель, который сослужит службу России, Китаю и Индонезии. Он обладает достаточными характеристиками превосходства в воздухе и может решить исход боя в свою пользу — а после модернизации получит отличные радиолокационные системы и передовую авионику.

Су-35С — желанное пополнение семейства Су-35, от которого Россия давно зависит. Москва может найти для них больше клиентов, и Владимир Путин рад поставлять “Фланкеры” в ВВС стран, которым нужна поддержка и противодействие американскому влиянию за рубежом. Помимо прочего, это поможет нивелировать эффект “истребительной дипломатии” Вашингтона.

Брент Иствуд — доктор философии и автор книг. Основатель и генеральный директор технологической фирмы, предсказывавшей мировые события с помощью искусственного интеллекта. Помощник по правовым вопросам сенатора Тима Скотта и консультант по вопросам обороны и внешней политики. Преподавал в Американском университете, Университете Джорджа Вашингтона и Университете Джорджа Мейсона. Бывший пехотный офицер армии США.

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