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«Мы не экономим». Глава Минфина РФ заявил о том, что «самолет "Байкал" строится в плановые сроки». Он станет современной заменой устаревшим «Кукурузникам»

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ЛМС-901 «Байкал»
Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал».
Источник изображения: УЗГА

Всё-таки в России появится замена устаревшим «Кукурузникам»

Самолет "Байкал" строится в плановые сроки, средства из бюджета на него выделяются, мы не экономим, — заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Это очередное подтверждение тому, что проект не свернут, а продолжает развиваться. Напомним, ранее вице-премьер РФ и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что проект самолёта ЛМС-901 «Байкал» зашёл в тупик, и его производство не ожидается.

Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» разработки Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), призван заменить устаревшие Ан-2 «Кукурузники» на региональных маршрутах. Модель будет вмещать до 9 пассажиров, развивать скорость до 300 км/ч и преодолевать до 3 тыс. км.

Ранее Минпромторг России сообщил, что 9 апреля 2025 года был заключен государственный контракт с АО «УЗГА» на выполнение опытно-конструкторских работ «Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой», шифр «ЛМС-5».

В рамках госконтракта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самого самолета, проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Силуанов Антон
Проекты
ВК-800
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