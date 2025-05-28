«Вовлечь Берлин в ракетную войну»: чем обернется снятие ограничений по ударам для Киева

Полковник Ходаренок: снятие ограничений на дальность ракет приведет к эскалации

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Почему Запад пошел на такой шаг, чем грозит это решение и почему оно может вовлечь Берлин в ракетно-ядерную войну, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. Рассмотрим этот вопрос с военно-политических и оперативно-стратегических позиций.

«Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», - сказал германский канцлер Фридрих Мерц.

Несколько позже вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль практически опроверг слова главы правительства, заявив, что политика Германии по этому вопросу осталась прежней. Однако вполне возможно, что это элемент оперативно-стратегической маскировки по-германски.

Мерц, говоря о снятии ограничений по дальности, все-таки не сказал главного - ради достижения каких военно-политических и оперативно-стратегических целей для Германии глава правительства так рьяно включился в этот процесс? Ведь задача лидера любой страны в результате принятых им решений существенно улучшить положение своего государства в мире, причем по всем возможным азимутам. В этом главное предназначение вождя любого народа.

Однако ясного ответа на вопрос, каким образом улучшится военно-политическая обстановка для Германии в результате передачи ракет Киеву, пожалуй, нет. Да и сам канцлер толком не сказал, во имя каких высоких целей он пошел на подобные меры. То есть как стратег с большой буквы ничем себя не обозначил. Так и остался в этом отношении примерно на уровне майора, командира батальона в лучшем случае.

Зона поражения. Источник: Газета.Ru

Какие плюсы и бонусы получит Германия от решения «ракетного вопроса» (причем самые широкие слои населения, промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли экономического комплекса страны), непонятно. Традиционные отсылки политиков ЕС на евроатлантические ценности, идеалы Запада и на приверженность борьбе за права человека в этом случае не совсем актуальны.

А тогда ради чего канцлер пошел на «снятие ограничений по дальности», не совсем понятно. Исходя из принципа одного из трех мушкетеров (Портоса): «Я дерусь, потому что дерусь»? Во всяком случае, на этот шаг Мерц пошел отнюдь не исходя из глубинных национальных интересов германского народа, к которым передача ракет Украине не имеет в принципе никакого отношения.

Надо заметить, что отношения между Москвой и Берлином и так основательно отравлены предыдущими поставками Украине германского вооружения и военной техники. И на восстановление утраченного доверия между странами потребуются теперь годы.

Инфографика Taurus KEPD. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Но если Германией будет принято решение о поставках крылатых ракет «воздух-поверхность» типа TAURUS KEPD 350/150, то это может повлечь за собой куда как более неблагоприятные последствия для Берлина. Когда начнутся удары германскими ракетами по российским городам, то тут для Германии, вполне возможно, начнутся проблемы, о которых канцлер Мерц пока даже не подозревает.

По большому счету, решение главы правительства Германии о передаче ракет Украине может, без всякого преувеличения, вовлечь Берлин в ракетно-ядерную войну. Или, как минимум, возможны удары российским высокоточным оружием большой дальности по предприятиям кооперации соисполнителей на территории Германии, вовлеченным в процесс серийного производства ракет TAURUS KEPD 350/150.

В любом случае после «снятия ограничений по дальности» резкая эскалация боевых действий на территории Украины так или иначе неизбежна. Интенсивность обмена ударами между Украиной и Россией резко возрастет. И это ведь тоже по идее должен предвидеть канцлер Германии. Однако, как складывается впечатление, Фридрих Мерц намерен пока добиться только одного - изрядно подлить масла в огонь вооруженной борьбы.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок