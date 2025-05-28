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Известия.ru

Российские военные начали крупные учения на Балтике с участием более 20 кораблей

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Балтийский флот России приступил к плановому учению в акватории Балтийского моря. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе флота.


В маневрах принимают участие более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, включая фрегат, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, а также тральщики. В учении задействованы около 3 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также порядка 70 единиц военной и специальной техники.

«В настоящее время корабли вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач», — сказано в сообщении.

Уточняется, что учения проходят с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил (ВКС) Московского и Ленинградского военных округов.

В рамках учений экипажи кораблей будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, а также проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В этот же день отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России провел совместные маневры с участниками международной выставки LIMA 2025 в Малайзии. Маневрирование было выполнено в строю кильватера и фронта. Также было отработано расхождение из совместного строя на установленные углы. В ходе мероприятия в небо над кораблями взлетали палубные вертолеты.

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