Россия между войной и миром: покой нам только снится - Мнения ТАСС

Сколько битв надо еще выиграть России, чтобы обрести справедливый и прочный мир и не проиграть этот мир? Эти вопросы стоят перед нами и через 80 лет после великой Победы, годовщину которой мы только что отмечали. За последние дни они вновь обсуждались на XVI "Арбатовских чтениях" в Институте США и Канады РАН в Хлебном переулке в Москве и на XXXIII Ассамблее неправительственного Совета по внешней и оборонной политике в подмосковном пансионате "Лесные дали".

Первая конференция была озаглавлена довольно обтекаемо: "Конкуренция за новое мироустройство: последствия для международных отношений и мировой экономики". Вторая — без обиняков: "Время испытаний: война и мир XXI века". Но, по сути, речь шла об одном и том же: о военных, гибридных и иных конфликтах (именно так, во множественном числе), которыми чревата нынешняя борьба за новый миропорядок между коллективным Западом, цепляющимся за свое монопольное глобальное "лидерство", то есть доминирование, и мировым большинством, все решительнее отстаивающим собственные ценности и интересы.

В общем, прямо по знаменитой цитате из "Фауста" Гете: "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!". Или по Горькому — про то, что "в жизни всегда есть место подвигу". Хотя и ответ классикам известен: в виде шутливого пожелания, чтобы в нормальной мирной жизни такое место находилось все же не каждый день…

"Навоевались"…

Собственно, оба подхода я и наблюдал в тех же "Далях". Большую часть времени первого рабочего дня ассамблеи заняла ролевая игра "Преображение Европы в изменившемся мире", в которой четыре команды пытались прогнозировать и имитировать действия России, США, ЕС и Украины в рамках задаваемого организаторами сценария. Цель каждой из команд, сформированных и готовившихся заранее, заключалась в выборе и отстаивании любыми средствами — от публичной и закулисной дипломатии до военных, санкционных и иных силовых мер — наиболее выигрышной для "своей" стороны стратегии поведения.

Организаторы ради интереса старались намеренно обострять сценарий, но до крайностей дело так и не дошло. В итоге все сочли себя победителями: Москва и Вашингтон заключили между собой рамочное соглашение, Брюссель и Киев сошлись на принятии Украины в Евросоюз. Председатель президиума СВОП Федор Лукьянов вслух подивился столь "миролюбивому настрою" команд и шутливо увязал его с отсутствием в зале на тот момент Сергея Караганова — бессменного интеллектуального лидера организации, известного бескомпромиссным подходом к вопросам использования военной силы. В ответ из зала раздалась реплика одного из присутствующих: "Навоевались!"

Поясню, что и в ИСКРАН, и в СВОП конференции проводились в так называемом формате Chatham House. Он не запрещает публичного изложения в СМИ сути высказанных идей, но прямое цитирование допускает только с согласия говорившего. Правило, родившееся около века назад в Великобритании, давно привилось повсюду; у нас министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагает называть его "форматом "Лесных далей".

Когда "оживает" дипломатия

Лавров — член СВОП; его выступления на ассамблеях последних лет задают тон всем этим слетам. Конечно, "гвоздем программы" стала и нынешняя двухчасовая сессия с его участием.

В кратком вступительном слове (только оно и проходило в присутствии телекамер) министр предупредил, что в мировой политике сейчас и впрямь время "сложных испытаний", причем "никто не знает, сколько лет" они продлятся. Тут он как раз и упомянул, что о "войнах" пишут порой во множественном числе. Впрочем, Лавров добавил, что и дипломатия, и практическая политология "оживают" именно в трудные времена, когда на них больше спроса.

Дальнейшее осталось для прессы "за кадром". Могу лишь сказать, что затрагивались, разумеется, все важнейшие темы, включая украинскую. И что при всей серьезности подходов к развитию событий в мире министра не покидал и его "фирменный" саркастический юмор.

Без шапкозакидательства

Еще можно добавить, что и на этом заседании, и накануне на сессии с участием замглавы МИД Сергея Рябкова в основу обсуждения был положен подготовленный экспертами СВОП обзор военных и военно-политических угроз, с которыми Россия может столкнуться в ближайшие 10 лет.

В дискуссии о нем мне лично показалось наиболее примечательным полное отсутствие шапкозакидательских настроений, причем у всех — от военных и экономистов до военкора и волонтеров. Подчеркивалось, что у тех, кому мы противостоим в СВО, пока не наблюдается заметного ослабления ни боевого духа, ни военно-технических возможностей.

Любопытны, по-моему, были также призывы уделять должное внимание морским угрозам, чтобы не дать Черному морю вслед за Балтийским стать более "натовским". Впрочем, эта тема, возможно, акцентировалась потому, что в исходных тезисах ее не было.

"Окно возможностей"

Так или иначе, в перспективу окончания конфликта на Украине в ближайшие месяцы среди наших специалистов, похоже, мало кто верит. Меня это отчасти удивляет, потому что я по комментариям лидеров США, откликам в СМИ и даже личным отзывам знакомого американского аналитика, приезжавшего в середине мая в Москву, примерно представляю себе нынешние настроения в Вашингтоне.

Известно, что по украинской ситуации и Дональд Трамп, и его присные не раз говорили, что самоустранятся от участия в процессе урегулирования, если в самое ближайшее время в нем не будет достигнут ощутимый прогресс. По словам того же аналитика из близкого к трампистам "мозгового центра", ровно то же самое — "просто уйти, отстраниться" — советуют хозяину Белого дома и люди, которым он доверяет и к которым реально прислушивается, — например, Такер Карлсон.

Наконец, тот же гость из-за океана утверждал, что и в американо-российском диалоге о нормализации отношений "окно возможностей" будет оставаться открытым максимум до конца нынешнего года. Хотя бы потому, что затем власти в Вашингтоне будут заняты делом для них более насущным и важным — подготовкой к промежуточным выборам в Конгресс США.

С оглядкой на дядю Сэма

Уверен, что все это прекрасно знают и понимают наши эксперты — и в СВОП, и тем более в ИСКРАН. Да и вообще по итогам прошедших "мозговых штурмов" у меня крепнет впечатление, что чем больше мы говорим о многополярности, тем чаще оглядываемся на дядю Сэма.

Причем всяк по-своему. Один из самых авторитетных наших американистов уверен, что глобальное доминирование США никуда не денется как минимум до конца текущего столетия. На его взгляд, взаимопроникновение Америки и остального мира настолько глубоко и всесторонне, что "выковырять" их друг из друга невозможно. Другой, видный военный эксперт, утверждает, что без Америки Европа в военном отношении не стоит и гроша. А на мой вопрос о том, каких громких побед Пентагон добился за последние десятилетия и почему мы, кажется, больше самих американцев веруем в их военную мощь, отвечает: "Ну, там же еще и экономика"…

Третий, авторитетный финансист-международник, подробно объяснил, что как раз экономика США находится сейчас в "отчаянном" состоянии из-за "сильно задранного" курса доллара, "безответственной бюджетной политики" последних администраций и колоссального госдолга. Четвертый, известный российско-украинский политолог, доказывает, что для победы в мировом масштабе России достаточно "просто" отстыковать Америку от коллективного Запада, а в европейском — Турцию от Европы. Но путеводная "Полярная звезда" (так однажды назвала Трампа его "Снегурочка" — руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс) у всех одна.

Кстати, я всех подряд спрашивал и о том, какой вопрос международной политики больше всего интересует сейчас их самих. И многие отвечали, что это судьба Трампа и его реформ в США. Вот характерный отзыв: "Сейчас весь мир живет в "повестке Трампа". Предположим, он исчезает/выходит/исключается из процесса. Продолжат ли трамписты [выполнять] его MAGA-повестку? Сохранят ли они команду? Кто возглавит MAGA-процесс? Или все пойдет вразнос?"

MAGA — это главный политический лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой!". Ответов на предложенные вопросы мы, разумеется, не знаем и знать пока не можем. Но я склонен думать, что перспективы у американских реформаторов неплохие. Особенно если их не подведет экономика, а сами они не станут подрывать конституционную систему, обеспечивающую регулярную сменяемость власти в США. Да и упомянутый выше аналитик уверен, что трампизм — надолго.

"Альянс подсанкционных"

Что касается моих сомнений насчет многополярности, они опираются и на звучавшую на обеих конференциях мысль о том, что отнюдь не все страны имеют лидерские амбиции, многим вполне уютно в чужом фарватере, и даже Китай подчеркнуто чурается любых притязаний на гегемонию. Однако Рябков, к которому я обратился за публичным комментарием, без труда опроверг мои возражения напоминанием о том, что, помимо крупных держав наподобие России или Китая, в современном мире есть и "коллективные полюса". В качестве примера он привел "сообщество аравийских монархий", то есть Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Заодно я попросил собеседника пояснить мысль, прозвучавшую ранее в его выступлении в ИСКРАН, — о возможности практического сотрудничества "подсанкционных государств". В ответ он напомнил, что "с точки зрения дипломатии и внешнеполитического взаимодействия эта идея уже несколько лет воплощается в самых разных форматах".

"Мы — Россия — заключаем и будем дальше заключать соответствующие двусторонние соглашения, — пояснил Рябков. — Несколько штук их уже есть, в том числе с латиноамериканскими партнерами". Площадки для диалога о противодействии санкциям есть в ООН и в БРИКС.

В целом "напрашивается идея организации Альянса подсанкционных стран как объединения открытого типа, куда могут вступать интересующиеся (разумеется, не те, кто проводят политику незаконных односторонних санкций, а именно объекты такой политики), — сказал Рябков. — И сейчас мы это дело, видимо, будем активнее продвигать".

"Русская мечта"

Как уже не раз бывало на ассамблеях СВОП, едва ли не самое лакомое организаторы приберегли на десерт. 25 мая (в заключительный рабочий день) обсуждался подготовленный под руководством Караганова проект доклада "Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке".

Открывался почти 42-страничный текст декларацией: "Мы — государство-цивилизация, даже цивилизация цивилизаций". И далее в стиле манифеста — вплоть до призыва к созданию "Института Человека — российского человека, исследующего его и продвигающего лучшее в нем".

Оппонировали составителям многие, включая ветерана СВОП журналиста Виталия Третьякова и философов Михаила Ремизова и Бориса Межуева. Обсуждались острые темы — от того, кто мы все такие, "русские в цивилизационном, а не национальном смысле", до отношения к мигрантам из стран ближнего и дальнего зарубежья; и от того, нужна ли (и допустима ли) у нас государственная и/или партийная идеология, до содержания и качества образования.

В ответ на утверждение, будто в нашей истории нет точки отсчета, такой же определяющей для национального самосознания, как взятие Бастилии для французов или Декларация независимости для американцев, прозвучало напоминание, что такое событие есть: народное ополчение Минина и Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от иноземных захватчиков и остановило Смуту. Есть праздник — День народного единства, — установленный в честь этого события.

Чем русская мечта отличается от американской, я не раз писал. И теперь рад попытке вынести эту важную тему на общее обсуждение. Тем более если, как было предложено на ассамблее, в дополнение и противовес к тексту Караганова представлен будет и женский взгляд на тему нашей общей мечты.

Мир не крутится вокруг Америки

Подвести итоги ассамблеи я, конечно, попросил действующего лидера СВОП. Лукьянов прежде всего подчеркнул, что "основной массив тем для обсуждения касался состояния общества и государства в Российской Федерации" и что это был сознательный выбор руководства Совета. Такой подход, по его убеждению, "самым непосредственным образом связан и с внешней, и с оборонной политикой, потому что в современном международном контексте без внутренней гармонии, устойчивости и способности противостоять любым стрессам никакая внешняя политика не получится", то есть не сможет быть успешной.

На взгляд собеседника, нынешний СВОП "вернулся к лучшим своим временам, когда дискуссия — очень острая, взгляды — совершенно разные, но при этом все оппоненты понимают предельную важность вот этих тем. Будь то миграция, демография или тема адаптации общества к новым условиям скорее всего длительных военно-политических кризисов".

Лукьянов не согласился с моим ощущением, что атмосфера на нынешней ассамблее была более тревожной, чем на прошлогодней. Как ему представляется, больше стало не тревожности, а "реалистичности в осознании того, что [происходит] вокруг нас и что это надолго".

Про "трампоцентризм" современной мировой политики собеседник сказал, что, во-первых, на авансцену и впрямь вышел "человек невероятного таланта, который действительно генерирует инфоповоды как никто другой". А во-вторых, — что "общая картина все же меняется" и "хотя Америка подтверждает свою центральность, это не означает, что весь мир крутится вокруг нее".

Караганов под занавес тоже публично порадовался, что интеллектуальный уровень СВОП растет и что в организации, "слава богу, сохраняются разные взгляды".

От себя он также выразил уверенность что русский этнический национализм смертельно опасен для России. Попутно упомянул, что его любимым стихотворением всегда были "Скифы" Александра Блока.

А я подумал: значит, "покой нам только снится".