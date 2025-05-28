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Расширение производства облегчило России массированные ракетные и беспилотные удары: выпуск превышает расход, несмотря на активизацию атак (Military Watch Magazine, США)

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Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат Гром
Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат Гром.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Никольский

MWM: российское производство дронов существенно превышает их расход

Планомерная работа российского ОПК по увеличению производства технически сложных ракет и беспилотников дала плоды, пишет MWM. Ударный потенциал России значительно усилился: она выпускает ракеты и БПЛА быстрее, чем расходует их. Украине и Западу, отмечает автор, догнать ее не под силу.

Российская промышленность значительно расширила производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет, что позволяет ей без затруднений проводить более интенсивные удары по украинским целям, не истощая своих арсеналов, согласно репортажу лондонской Financial Times от 26 мая. “Россия теперь производит ракеты и беспилотники быстрее, чем расходует их, наращивая запасы и усиливая давление на растянутую оборону Украины”, — отметила британская газета. В итоге она пришла к выводу, что “для дальнейшей обороны Украине понадобится дополнительная поддержка Запада — однако дальнейшая помощь США под вопросом, а европейские поставки не смогут полностью заменить американское оружие, включая ПВО”.

Эта оценка была опубликована на следующий день после того, как Россия нанесла масштабный удар по украинским целям, задействовав 298 беспилотников и 69 ракет. Вопреки кипучему оптимизму западных аналитиков в 2022 году в отношении того, что российская промышленность не сможет удовлетворить потребность в производстве технически сложных ракет, сообщения о значительных успехах в расширении производства начали появляться уже в следующем году. С тех пор процесс их изготовления неуклонно растет.

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Когда российско-украинские военные действия обострились в феврале 2022 года, относительно неразвитая индустрия беспилотников серьезно мешала России наносить тактические удары низкого уровня, а ее воздушная мощь на том этапе также была ограничена плотной и высокоэффективной сетью ПВО Украины, доставшейся в наследство от Советского Союза. Ударную мощь России с середины 2022 года подкрепили поставки иранских беспилотников, наиболее примечательным из которых стала модель “Шахед-136” [“Герань”], а в следующем году — поставки северокорейских баллистических ракет, включая KN-23B. Однако эти закупки лишь дополняли планомерную работу по увеличению местного производства.

Масштабное наращивание производства ракет и беспилотников, по-видимому, призвано не только укрепить позиции России в продолжающемся конфликте на Украине, но и упрочить оборону страны на фоне высокой напряженности с НАТО и ширящегося развертывания западных сил вдоль западных, северных и восточных рубежей.

Эффект значительно усилившегося ударного потенциала России в действующем конфликте усугубляется сокращением противовоздушной обороны Украины, поскольку ее советская сеть сильно истощилась уже к концу 2022 года, а имеющиеся у Запада запасы собственных систем вроде Crotale (“Кроталь”) и MIM-104 Patriot (“Патриот”) сами по себе были слишком скудны, чтобы поддержать Украину. Наконец, ситуация для Киева усугубляется еще больше точными ударами Москвы, методично выводящими из строя системы ПВО.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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