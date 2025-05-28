Под ударом российских ракет Украина хочет получить больше американских систем ПВО (The Washington Post, США)

WP: страны НАТО не готовы отправить свои системы Patriot на Украину

Украина намерена получить новые американские системы ПВО Patriot, так как запасы оружия иссякают, но Трамп не хочет поставлять их, пишет WP. Другие страны НАТО также не горят желанием передавать ВСУ ракеты и сами установки из своих запасов.

Изобель Кошив (Isobel Koshiw), Шиван О'Грейди (Siobhán O'Grady), Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

На фоне мирового спроса и медленного производства систем "Пэтриот" не так много стран готово отправить их на Украину. К тому же США не хотят портить отношения с Россией.

По словам шести украинских и западных официальных лиц, Украина все больше старается получить новые американские системы противовоздушной обороны "Пэтриот", поскольку запасы оружия, отправленного во время президентского срока Байдена, иссякают, а администрация Трампа не хочет поставлять новые системы.

Хотя Россия обстреливает Украину с помощью беспилотников и крылатых ракет, наибольший страх вызывают баллистические ракеты, надежно противостоять которым могут только ракеты систем "Пэтриот". Скорость этих баллистических ракет составляет несколько километров в секунду. С их помощью была уничтожена половина энергетических мощностей Украины в результате ударов по электростанциям в 2023 и 2024 годах.

Их скорость и размер, а также сложность их перехвата, сделали баллистические ракеты одним из самых эффективных видов оружия в арсенале России, особенно для ударов по инфраструктуре.

Острая потребность Украины в системах "Пэтриот" стала очевидной в эти выходные, когда украинские силы ПВО не смогли перехватить ни одной из девяти баллистических ракет, запущенных в субботу вечером и в начале воскресенья. По данным украинских сил ПВО, две из этих ракет были направлены на Киев, где, как предполагается, размещены по меньшей мере две установки "Пэтриот".

Помимо баллистических ракет, Россия за выходные выпустила более 900 беспилотников и 65 крылатых ракет, что стало одним из самых крупных ударов за все время конфликта и признаком того, что Россия увеличивает количество атак после их относительного снижения в мае. Как сообщили силы ПВО Украины, подавляющее большинство небаллистических авиаударов было перехвачено.

В воскресенье вечером президент Дональд Трамп осудил Россию за эти атаки, но не дал никаких обещаний о дополнительной военной помощи. Как написал Трамп в соцсети Truth, президент России Владимир Путин "просто сошел С УМА!"

Главная дополнительная военная помощь, которую Украина запросила у администрации Трампа, – это ракеты и пусковые установки "Пэтриот", "которых, честно говоря, у нас нет", как заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям во вторник.

Рубио сказал, что Соединенные Штаты вместо этого "поощряют" своих союзников по НАТО передавать ракеты и системы "Пэтриот" из своих запасов.Он добавил, что "ни одна из этих стран не хочет отдавать свои системы "Пэтриот".

Европейский дипломатический представитель в Киеве сообщил, что американская компания Raytheon все еще находится в процессе расширения своих производственных линий, чтобы удовлетворить спрос после 2022 года: "США необходимо сохранить определенное количество для собственной обороны, на случай нападения со стороны Ирана или других противников". Как и другие опрошенные официальные лица и дипломаты, он говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен общаться с журналистами.

Однако украинские власти в Киеве считают, что администрация Трампа готова продать стране больше систем "Пэтриот", а не отправлять их в качестве помощи, как это делала предыдущая администрация. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что он не ожидает, что Вашингтон заблокирует продажу систем ПВО Украине, но понимает, что Белый дом "не будет отдавать их бесплатно".

"Они рассуждают как деловые люди. Если я даю вам что-то, вы должны дать мне что-то взамен, – сказал он. – Мы должны привыкать к этому".

Пресс-секретари Пентагона и Совета национальной безопасности не ответили на просьбу прокомментировать вопрос о помощи США в обеспечении безопасности Украины.

Тем временем союзники России продолжают доказывать свою поддержку. По данным военной разведки Украины, Северная Корея с осени прошлого года поставила Кремлю около 250 баллистических ракет. По сообщениям украинских ПВО, Россия использовала северокорейские ракеты KN-23 в шести из девяти баллистических атак на Украину в мае, в том числе в массированной воскресной атаке.

Администрация Трампа разрешила Германии повторно экспортировать системы "Пэтриот" Киеву после того, как Украина в апреле подписала сделку по минералам. США сохраняют право вето на перепродажу любого своего военного оборудования. В последние недели министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам, что его страна передаст Украине ракеты "Пэтриот", а также четыре системы IRIS-T. Это оружие малой и средней дальности эффективно против крылатых, но не баллистических ракет.

По словам Писториуса, Берлин планирует отправить Украине свои старые ракеты PAC-2 "Пэтриот", которые, в отличие от более новых PAC-3, не так эффективны для перехвата баллистических ракет.

Единственная существующая система, способная сбить баллистическую ракету, – это европейская ракета Aster, хотя это еще не доказано, добавил он.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки, которому запрещено выступать публично, сказал, что даже ракеты PAC-3 не могут перехватить новую российскую промежуточную баллистическую ракету "Орешник", представленную с большим энтузиазмом в ноябре.

По словам сотрудника украинской разведки, хотя Украина может использовать собственные средства ПВО и европейскую помощь для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, ей все еще нужны ракеты и системы "Пэтриот" для перехвата баллистических ракет.

В 2025 году в результате ударов российских баллистических ракет погибли десятки мирных жителей. В Вербное воскресенье в середине апреля 35 мирных жителей погибли и 113 получили ранения в результате удара по городу Сумы на северо-востоке Украины. Эта атака произошла чуть больше недели спустя после того, как 20 человек, включая девять детей, погибли и 75 получили ранения в результате попадания баллистической ракеты в детскую площадку в городе Кривой Рог на юге. Власти Украины утверждают, что в обеих атаках участвовали российские ракеты "Искандер" (В Киеве умалчивают о том, что в результате массированных атак беспилотников на территорию России там тоже погибают мирные жители. – Прим. ИноСМИ).

Сотрудник разведки сказал, что из-за скорости и размера баллистических ракет наличие достаточного количества систем "Пэтриот" – это вопрос "человеческой жизни". По его словам, некоторые представители американской администрации понимают, а некоторые нет, что "каждый "Искандер" может убить сотни людей".

Как сказал сотрудник разведки, для других стран передача Украине ракет или систем "Пэтриот" – это сложная задача, поскольку они дорого стоят и являются важной частью системы национальной безопасности каждой страны.

"Они должны сопоставить преимущества поддержки Украины и ослабления своих стран, – добавил он. – Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эти системы, но их далеко не достаточно".

Союзники по НАТО уже несколько недель ведут переговоры о том, чтобы найти еще одну систему "Пэтриот" для Украины, возможно, передать ее из какой-нибудь европейской страны, но, по словам трех официальных лиц, решения пока нет.

"Ведутся дискуссии вроде "мы можем отдать эту систему, но потом мы хотим новую по более низкой цене", – сказал один из официальных представителей, описывая переговоры о получении новых систем от США в будущем в обмен на передачу одной системы Украине прямо сейчас.

По его словам, вопрос о противовоздушной обороне будет обсуждаться, когда министр обороны Пит Хегсет посетит штаб-квартиру НАТО в начале июня, добавив, что примерно тогда может быть объявлено о предоставлении Украине системы "Пэтриот", но не со стороны США.

Похоже, администрация Трампа не хочет делать громких заявлений о поставках оружия Киеву, считая, что это может сорвать переговоры, добавил он.

"Похоже, сейчас США не хотят делать громкое заявление о поставках Украине систем "Пэтриот", потому что считают, что этим сильно разозлят Путина, – сказал чиновник. – Они очень обеспокоены, что это поставит под угрозу любые возможные мирные переговоры".