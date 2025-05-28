Корветы Тихоокеанского флота РФ завершили визит в Малайзию, отработав совместные маневры с флотилиями других стран

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России в составе корветов «Резкий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов» покинул Малайзию, завершив запланированный визит в данную страну. Экипажи приняли участие в совместном маневрировании с флотилиями из других стран, прибывшими на международную военно-морскую выставку LIMA 2025.

В сообщении пресс-службы ТОФ говорится, что вышеупомянутые учения прошли у берегов острова Лангкави, где российские моряки отработали манёвры в кильватерной колонне и фронтальном строю, а также выполнили расхождение под заданными углами. На фоне выполнения кораблями данных манёвров в воздухе находились палубные вертолёты. После завершения участия в интернациональной церемонии наши корабли отбыли из Малайзии и продолжили движение согласно плану боевой службы.

В ходе данного зарубежного морского похода отряд ТОФ участвовал в Малайзийском морском параде, а российская делегация во главе с заместителем главкома ВМФ адмиралом Владимиром Воробьевым посетила выставку LIMA 2025. В свою очередь, командиры наших корветов провели переговоры с представителями Военно-морских сил азиатской страны, а затем выступили на международной морской конференции.

Визит российских кораблей укрепил взаимодействие флотов двух стран и продемонстрировал возможности Тихоокеанского флота в рамках международного сотрудничества.