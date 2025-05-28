Многочисленные успехи на Украине баллистических комплексов “Искандер-М” были высоко оценены государственной компанией (Military Watch Magazine, США)

MWM: госкорпорация "Ростех" высоко оценила успехи “Искандер-М” на Украине

Госкорпорация "Ростех" высоко оценила возможности комплекса “Искандер-М” после вереницы крупных успехов его ракет на украинском театре боевых действий, пишет MWM. Современные варианты американской системы ПВО Patriot оказались неспособны противостоять его ударам и были уничтожены.

Российские тактические баллистические комплексы “Искандер-М” добились целого ряда значительных успехов на украинском театре военных действий и удостоились похвалы от российского государственного оборонного концерна “Ростех” за высокую эффективность. “Противник не способен отразить удары комплекса “Искандер”. Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет. В связи с этим украинской армии нечем сбивать Искандеры. Фактически противник может только наблюдать за полетом ракет российского ОТРК, осознавая неизбежность поражения своих объектов", — заявили в организации.

“Искандер-М” поступил на вооружение в 2006 году, а разрабатывался как глубокая модификация советской баллистической ракетной системы ОТР-23 “Ока” — а, точнее, ее усовершенствованного варианта “Ока-У”. Впервые система была испытана в боевых условиях два года спустя в российско-грузинской войне, а затем уже в 2010-х против прозападных исламистских повстанческих группировок при оказании поддержки сирийскому правительству. Она экспортировалась в Алжир, Белоруссию и Армению, а передача технологий, как считается, помогла Пхеньяну в разработке северокорейских аналогов KN-23 и привела к появлению южнокорейской Hyunmoo 2. Вариант “Искандера” воздушного базирования 9K720 под названием “Кинжал” также поступил на вооружение в 2018 году и устанавливается на истребители-бомбардировщики МиГ-31К/И и Су-34, а также бомбардировщики Ту-22М3.

Похвала возможностям “Искандера-М” прозвучала вслед за целой вереницей крупных успехов ракеты на театре боевых действий высокой интенсивности, в том числе против современных вариантов американской системы ПВО MIM-104 Patriot (“Патриот”) — мощнейшей из имеющихся в распоряжении стран НАТО. Менее чем за неделю до заявления “Ростеха” кадры из Днепропетровской области показали уничтожение целого ряда ключевых звеньев ракетной системы Patriot ударом “Искандера-М” — при этом были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и пусковые установки ракет.

Свою первую систему Patriot “Искандер” уничтожил 23 февраля 2024 года, после чего 10 марта того же года последовал еще один успешный удар в районе населенного пункта Сергеевка, что оставило, по некоторым оценкам, сухопутные войска противника на местности беззащитными. Позднее, во вторую неделю июля 2024 года, новые кадры подтвердили ликвидацию еще двух батарей в Одесской области, а 11 августа сообщалось, что еще три ракетные батареи и радар AN/MPQ-65 были уничтожены ударами “Искандеров”. Система добилась целого ряда громких успехов в нейтрализации объектов украинской ПВО, а способность ее ракет 9К720 уклоняться от захвата радаром противника также позволяет им с высокой надежностью обезвреживать широкий спектр важных целей — даже хорошо защищенных.