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ТАСС

Мирошник: Мерц хочет привлечь Трампа к поддержке Киева словами о дальнобойном оружии

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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что такие вещи направлены на выход на новый уровень радикализации процесса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц, заявивший о снятии Берлином и его союзниками ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия, стремится привлечь президента США Дональда Трампа к продолжению снабжения киевского режима военными средствами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"То, что сделал Мерц, происходило не без участия европейских партнеров. Заявления, истерика в СМИ - это все цельная кампания, задача которой уговорить, принудить, соблазнить Трампа вернуться к продолжению снабжения Украины военными, финансовыми средствами", - сказал дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Разыгрываемая партия, когда Мерц делает заявления, а его вице-канцлер тут же его опровергает - это тоже часть определенной политической игры, в которой идет эта информационная война. Такие вещи направлены на втягивание обратно Соединенных Штатов и на выход на новый уровень радикализации процесса", - разъяснил Мирошник.

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии) опроверг изменение курса Берлина в вопросе ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования. 

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