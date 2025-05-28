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ТАСС

Сенатор Грэм: курс США по урегулированию на Украине зависит от позиции России

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Американский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм*.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Как отметил республиканец, он видит возможности у американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в статье для газеты Wall Street Journal (WSJ), что видит возможности у Трампа закончить конфликт на Украине, но подчеркнул, что Вашингтон будет выбирать курс в рамках урегулирования исходя из позиции Москвы.

"Президент Трамп попросил [президента России] Владимира Путина предоставить документ с требованиями к прекращению огня <...>. В зависимости от реакции России, мы будем знать, какой курс избрать, - написал он. - Сенат готов к любому варианту."

Ранее Грэм заявлял, что Зеленский должен был с благодарностью отнестись к предложению США по украинским полезным ископаемым, а не устраивать перепалку с Трампом в Белом доме. Грэм также призывал Зеленского "фундаментально измениться или уйти" в отставку из-за утраты доверия американцев.

19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор, длившийся более двух часов. По словам Путина, он был содержательным и откровенным. Беседа лидеров России и США стала третьей с начала года. Как отметил глава российского государства, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который, в том числе, может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. 

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Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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