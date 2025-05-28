Россия и Израиль: геополитические риски растут, цены на нефть падают; настроения рынка ухудшаются из-за понижения кредитного рейтинга США (JB Press, Япония)

JB Press: цены на сырую нефть падают из-за понижения кредитного рейтинга США

Настроения на рынке сырой нефти ухудшаются из-за понижения кредитного рейтинга США, пишет JB Press. Если перспективы спроса в США и Китае окажутся под вопросом, тенденция к снижению цен на сырую нефть станет еще более очевидной, отмечает автор статьи.

Кадзухико Фудзи

Вокруг России и Ближнего Востока снова неспокойно: геополитические риски растут, а вот существенного роста цен на сырую нефть не наблюдается. В чем же причина этого уникального факта? Участники рынка испытывают небезосновательные опасения касательно негативных перспектив финансового положения США и будущего экономики: недавно американцам понизили кредитный рейтинг. Кризисные ситуации – например, военный конфликт между Россией и НАТО, — могут спровоцировать феерический рост цен на нефть, но в данный момент опасения по поводу стагнации спроса на нефть перевешивают геополитические риски.

Цены на фьючерсы на сырую нефть сорта "Американский WTI" на этой неделе колебались в диапазоне от 60 до 64 долларов за баррель. Как в России, так и на Ближнем Востоке нарастает геополитическая напряженность, однако минимальная цена даже снизилась на один доллар по сравнению с прошлой неделей.

Давайте начнем с того, что рассмотрим ситуацию на мировом рынке сырой нефти.

20 мая агентство Reuters сообщило, что "объемы добычи сырой нефти в Казахстане за май продолжают расти". Хотя ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти, в которую входят ведущие страны — производители нефти, включая Россию) требует сократить объемы добычи, с 1 по 19 мая в Казахстане получали в среднем 1,86 миллиона баррелей в сутки. Это значительно превышает майскую квоту (1,486 миллиона баррелей в сутки).

ОПЕК+ сменила курс, приняв решение ускорить рост добычи, чтобы сдержать цены на сырую нефть в странах-членах, не соблюдающих квоты, однако единство внутри организации еще не достигнуто.

Как сообщило 22 мая агентство Bloomberg, ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в день в июле, что в три раза больше изначально запланированного объема.

Ожидается, что решение будет принято на совещании, запланированном на 1 июня. В случае одобрения, страны ОПЕК+ смогут наращивать производство третий месяц подряд. Цены на сырую нефть незамедлительно отреагировали падением. Саудовская Аравия, похоже, скоро окончательно выйдет из себя.

Между тем объемы производства сырой нефти в США практически не растут: добыча снизилась на 200 тысяч баррелей в день по сравнению с пиковым значением (около 13,6 миллиона баррелей в день). 20 мая глава крупной американской нефтяной компании ConocoPhillips Райан Лэнс заявил: "Как только цены достигнут уровня в 50 долларов за баррель, добыча сланцевой нефти, доселе остававшаяся на прежнем уровне, начнет существенно снижаться".

На спрос влияет такой фактор, как промышленное производство Китая. Замедление темпов роста в годовом исчислении до 6,1% с 7,7% в марте вызвало опасения по поводу снижения спроса на сырую нефть в Китае.

В Соединенных Штатах близится автолюбительский сезон: страна увеличивает запасы сырой нефти и нефтепродуктов, что также оказывает давление на рынок.

На этой неделе произошли кое-какие заметные геополитические события.

Влияние новых санкций против российского теневого флота будет носить весьма ограниченный характер

20 мая вступил в силу очередной пакет санкций Евросоюза: под запреты попали 189 судов, которые Европа считает частью так называемого теневого флота России, использующегося для обхода санкций на экспорт сырой нефти. Это задумывалось с целью сокращения доходов России от продажи нефти, которые позволяют стране продолжать боевые действия на Украине. Всего на данный момент под санкциями находятся 342 судна. Это составляет более половины теневого флота. Однако рынок пришел к выводу, что влияние санкций на экспорт сырой нефти будет весьма и весьма ограниченным. Роста цен на сырую нефть не произошло.

В отличие от Евросоюза, Соединенные Штаты не спешат вводить новые санкции против России. Президент США Дональд Трамп упоминал, что рассмотрит ввод в силу дополнительного пакета санкций, если Россия не откажется от предложений по прекращению огня, но даже после телефонного разговора с Владимиром Путиным от 19 мая американский лидер всего лишь скромно высказался: "Мы рассматриваем много вариантов, но посмотрим, что будет".

22 мая в Канаде на встрече министров финансов и глав центральных банков стран "Большой семерки" обсуждался вопрос о снижении "потолка" торговой цены на российскую сырую нефть, транспортируемую морем, с нынешних 60 долларов за баррель до 50 долларов. Однако Соединенные Штаты выразили нежелание снижать цену, и соглашение достигнуто не было.

Вполне возможно, что у Дональда Трампа, который совершенно не хочет оказаться втянутым в украинский конфликт, попросту нет возможности ввести против России новые санкции.

Рынок отреагировал на рост напряженности между ЕС и Россией, появившийся на фоне жестких мер против теневого флота.

18 мая правительство Эстонии объявило, что российские власти задержали в Балтийском море нефтяной танкер, идущий под греческим флагом. 20 мая правительство России осудило НАТО за агрессивные действия, препятствующие свободе судоходства в Балтийском море.

ВМС Эстонии заявили, что при задержании танкера российские истребители нарушили воздушное пространство НАТО. Военный конфликт между НАТО и Россией в перспективе может спровоцировать резкий рост цен на нефть, но пока что этого не произошло.

Ситуация на Ближнем Востоке тоже не внушает особых надежд: там вновь растет напряженность.

Настроения на нефтяном рынке продолжают ухудшаться

20 мая телеканал CNN сообщил, что, по мнению разведывательных служб США, Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Хотя нельзя отрицать, что Израиль, который становится все более изолированным на международной арене, может начать склоняться к жесткой позиции, все же существует мнение, что утечка была спровоцирована с целью усилить давление США на Иран в преддверии пятого раунда переговоров, запланированного на 23 мая.

Переговоры между США и Ираном продолжаются, но начинает нарастать неопределенность.

Причиной тому требование Соединенных Штатов касательно полного прекращения обогащения урана. Иран решительно выступает против этого требования, называя его "чрезмерным и возмутительным".

Провал переговоров по ядерной проблеме, несомненно, приведет к некоторому скачку цен на нефть. Однако такой фактор роста со стороны вышеупомянутых геополитических рисков, скорее всего, окажет крайне ограниченное влияние на рынок.

Кроме того, следует подчеркнуть, что рынок сырой нефти начинает учитывать слабость экономики США.

16 мая рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США. Ухудшение финансового положения и экономических перспектив страны напугало инвесторов, что привело к продаже фьючерсов на сырую нефть – рискованного актива. Слабый спрос на аукционе 20-летних облигаций, который был проведен Министерством финансов США 21 мая, стал еще одной катастрофой.

Тройной удар по американским активам – ослабление доллара, падение цен на государственные облигации и обрушившиеся цены на акции — привел к ухудшению настроений на рынке сырой нефти.

Делать выводы о росте инфляции еще рано, однако потребительские настроения американцев стремительно падают. Вполне вероятно, что в конце этого года мы столкнемся с экономическим кризисом.

В 1980-х годах глобальный экономический спад привел к стагнации цен на нефть. Проводя аналогию, можно сделать вывод о том, что, несмотря на перебои в поставках нефти на Ближний Восток из-за ирано-иракской войны, геополитические риски оказывают лишь ограниченное влияние на рост цен на нефть в условиях вялого спроса.

Если перспективы спроса на сырую нефть в США и Китае окажутся под вопросом, тенденция к снижению цен на сырую нефть, вероятно, станет еще более очевидной.

Кадзухико Фудзи — научный сотрудник-консультант Научно-исследовательского института экономики, торговли и промышленности (RIETI)

Родился в префектуре Айти в 1960 году. Окончил юридический факультет Университета Васэда. После начала работы в Министерстве внешней торговли и промышленности (в настоящее время Министерство экономики, торговли и промышленности Японии) занимался различными сферами деятельности, включая энергетику, торговлю, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса. В 2003 году переведен в Секретариат Кабинета министров (отвечал за экономическую разведку). Нынешний пост занял в 2016 году. Автор многих книг, среди его публикаций "Энергетический союз Японии и России" и "Правда о сланцевой революции: как российский природный газ спасет Японию".