"Рособоронэкспорт" представит новые БПЛА на форуме по безопасности в Москве

Компания также продемонстрирует комплекс РЭБ для обнаружения и противодействия беспилотникам "Радескан-антидрон"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит новые беспилотные летательные аппаратв (БПЛА) Supercam X4 и "Голиаф" на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Впервые "Рособоронэкспорт" представит квадрокоптеры "Supercam X4", "Голиаф", "Каракурт-Р" и "Бумеранг", а также сбрасываемые осколочно-фугасные, зажигательные и кумулятивно-зажигательные боевые части для них", - сказали в пресс-службе, отметив, что в сегменте беспилотников и средств борьбы с ними демонстрируются образцы, имеющие схему типа "летающее крыло" - разведывательный S-350M "СКАТ" и барражирующий боеприпас "КУБ-2-1Э".

Среди средств борьбы с дронами компания представит комплекс РЭБ для обнаружения и противодействия БПЛА "Радескан-антидрон". Также будут показаны кинетические средства для борьбы с дронами, доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

В сегменте средств оснащения специальных подразделений "Рособоронэкспорт" собрал несколько новинок. В их числе стандартная, укороченная и малогабаритная версии автомата Калашникова АК-15 в калибре 7,62х39 мм, новейший пулемет РПЛ-20 в калибре 5,45 мм, пистолеты Лебедева, специальная оптика, комплекты экипировки и средства индивидуальной бронезащиты для разных задач. Также будет представлен комплект оснащения снайперов: маскировочный костюм, снайперский комплекс на базе высокоточной винтовки Orsis CT-20, интеллектуальный прицел Harrier, предобъективная тепловизионная насадка "Дуэт" и новейший лазерный дальномер Target.