Войти
Интерфакс-АВН

В Совбезе РФ увидели необходимость укрепить взаимодействие стран СНГ с международными организациями

259
0
0
Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Странам СНГ необходимо развивать взаимодействие с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС и другими международными организациями, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

"Важным вопросом в рамках создания новой архитектуры безопасности в Евразии является, на мой взгляд, работа по более плотному взаимодействию СНГ с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС и другими международными организациями. Это касается, в том числе, и противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику, киберпреступности и другим общим угрозам", - сказал он в связи международной встречей высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, одним из направлений совместной работы также является укрепление внешнеполитической координации, выработка с партнерами по СНГ подходов по международным и региональным темам и их продвижение в ООН.

Шевцов заявил, что страны глобального Юга и Востока укрепляют свои позиции в мире.

"Западники больше не являются ни ориентиром, ни авторитетом для большинства стран, которые хотят самостоятельно развиваться и выстраивать свои отношения с другими государствами на принципах взаимного учета национальных интересов, отстаивания суверенитета и невмешательства во внутренние дела, отказа от идеологической конфронтации", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Встреча высоких представителей под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу пройдет в Москве 27-29 мая. Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БРИКС
ШОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 06:58
  • 4
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 20:15
  • 88
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 27.05 12:23
  • 1
Зачем России нужна ракета класса "воздух-воздух" с ядерной боеголовкой? (infoBRICS, Китай)
  • 27.05 11:57
  • 1
WP: США не объявляют о поставках оружия Украине, чтобы не "разозлить Россию"
  • 27.05 08:55
  • 8
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением