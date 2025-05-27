Путин поддержал призыв зеркально отвечать на действия иностранных компаний, которые мешают развиваться российским

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости зеркальных действий в отношении иностранных IT-компаний, которые в свое время заявили об уходе с российского рынка и пытаются его "душить".

"Надо их душить, согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить - надо отвечать им взаимностью, вот и все", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России в понедельник.

Так он откликнулся на прозвучавший в ходе встречи призыв ввести ограничения в отношении тех иностранных IT-компаний, которые в свое время заявили о своем уходе с российского рынка, а на самом деле сейчас продолжают занимать в нем свои ниши. Согласно приведенным на встрече данным, российская IT-отрасль от этого несет многомиллиардные убытки.