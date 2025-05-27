Решение суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу, в реестр террористических организаций внесены изменения

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Решение Верховного суда (ВС) России о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в РФ вступило в силу, в реестр террористических организаций внесены соответствующие изменения, следует из данных ФСБ РФ.

В "Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", размещенном на сайте ФСБ РФ, в настоящее время указано, что запрет деятельности "Талибана" приостановлен.

Согласно информации реестра, соответствующие изменения в него были внесены на основании решения ВС РФ от 17 апреля 2025 года, которое вступило в силу 20 мая.

ВС РФ 17 апреля удовлетворил заявление генерального прокурора РФ Игоря Краснова о приостановлении запрета деятельности "Талибана".