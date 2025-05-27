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Интерфакс-АВН

Песков назвал опасным решение стран Европы снять ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Возможное решение европейских стран снять ограничения на дальность поставляемых Украине вооружений идут вразрез с устремлениями Москвы на выход к политическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти потенциальные решения, если таковые решения, действительно, имели место, абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию", - сказал представитель Кремля в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву, который он выложил в свой Telegram-канал.

По словам Пескова, это "достаточно опасные решения, если они были".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что Германия, США, Британия и Франция сняли ограничения на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

"Больше лимитов на дальность использования оружия нет", - приводит газета "Берлинер цайтунг" слова канцлера.

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