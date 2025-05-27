Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph:Эстония боится российских кораблей после инцидента с Jaguar

Эстонские власти всерьез опасаются российских кораблей после того, как один из них не получилось "досмотреть", пишет The Telegraph. Прибалты возмущены – но при этом не понимают, что морские грузовые пути стали опасными как никогда из-за "крепнущей решимости" Запада усилить давление на Россию.

Мемфис Баркер (Memphis Barker)

На мостике “Ягуара” (Jaguar) оживает корабельная радиостанция.

“Говорит эстонский военный корабль, — раздается голос по-английски. — Следуйте моим указаниям. Немедленно смените курс на 105”.

С этого началось самое напряженное противостояние с судном так называемого “теневого флота” России с начала конфликта.

“Так вот нас встречают, с вертолетами. Требуют бросить якорь”, — говорит голос по-русски на борту “Ягуара”. Двадцатилетний танкер направляется обратно в Россию из индийского порта Сикка, где, по-видимому, выгрузил нефть в нарушение санкций.

На видео, снятом с мостика члены, экипажа обеспокоенно обсуждают на хинди, что “военный корабль” также направляется к корме танкера.

Трудности у “Ягуара” возникли из-за отсутствия международного флага, необходимого для плавания по морям. Это само по себе самое что ни на есть законное основание для высадки на борт с целью досмотра судна.

Несколькими днями ранее судно спустило габонский флаг. Вскоре после этого санкции против него ввела Великобритания.

Ролик, опубликованный главой государственного телеканала RT (бывший Russia Today) Маргаритой Симоньян, был отредактирован так, чтобы затуманить хронологию событий.

Однако известно, что “Ягуар” отказался выполнить приказ эстонского флота и продолжил путь к месту назначения — российскому порту Приморск.

Эстонский патрульный корабль Raju отказался от изначальных намерений подняться на борт гораздо большего судна и провести досмотр.

В противном случае ситуация могла бы выйти из-под контроля: в ролике видно приближающийся истребитель Су-35 ВКС России — Москва впервые отрядила войска на защиту ржавых посудин, которые финансируют ее военную кампанию.

Старший научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета Элизабет Бро заявила: “Россия перешла Рубикон. Это показывает, что теневой флот настолько важен для нее, что она публично признала его связь с правительством”.

В ходе стычки 13 мая российский самолет примерно на минуту вошел в воздушное пространство Эстонии. Его поспешили встретить португальские F-16 из миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Однако инцидент встревожил Запад и поставил вопросы о том, насколько его относительно немногочисленные военно-морские силы могут противостоять целому флоту незастрахованных танкеров, которые ежедневно пересекают его моря.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что российская защита танкеров на Балтике не раскрыла ничего из того, чего мы “не могли или не должны были знать”, но вместе с тем показала, что “риск серьезной эскалации растет с каждым шагом”.

Минимум половина морского экспорта российской нефти приходится на теневой флот. Это огромная часть из тех 740 миллиардов фунтов стерлингов, что Москва заработала на экспорте ископаемого топлива с февраля 2022 года.

Однако в последнее время стабильному потоку мешают западные санкции.

По данным исследования судоходного журнала Lloyds List, в настоящее время под санкциями ЕС, Великобритании и США находятся 706 судов — около 10% совокупного танкерного флота. При этом доля “теневого флота” в экспорте российской нефти падает, скатившись до 53% в апреле, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Хельсинки.

11 апреля Эстония задержала Kiwala, еще одно судно теневого флота, за плавание без флага. А на Рождество финский спецназ высадился на судне Eagle-S по подозрению в преднамеренном разрыве подводных кабелей.

В ответ Кремль дал понять, что поборется за беспрепятственный транзит своего черного золота.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал отправку Су-35 доказательством, что Россия готова дать “жесткий” ответ, и предупредил, что будут приняты “все меры” для предотвращения, как он выразился, “пиратства”.

Старший помощник Путина Николай Патрушев предупредил: “Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать”.

В середине апреля Балтийский флот России провел целую серию учений, воочию продемонстрировав способность пресечь высадку на гражданские суда. В них приняли участие одиннадцать военных кораблей и подводная лодка класса Kilo (по классификации НАТО: собирательное название для подлодок проекта 877 “Палтус” и проекта 636 “Варшавянка”), а также истребители.

Между тем прибрежные государства “побеждают”: их попытки остановить теневой флот, “явно напугали Россию”, считает Бро. Но военное сопровождение со стороны Москвы “тревожит” — просто “потому, что теперь неизвестно, как будет развиваться любой инцидент”, признала она.

Военно-морской флот Эстонии насчитывает всего восемь кораблей. 13 мая он оказался в меньшинстве, отметил бывший командующий ВМС Юри Саска. Операцию по высадке отменили, поскольку сочли ее “нецелесообразной или неосуществимой”, признал он, добавив: “У флота нет подобающим образом оснащенного и вооруженного судна для проведения операций по принуждению”.

Сидхарт Каушал из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне сказал, что у Москвы недостаточно военно-морских средств для сопровождения каждого из судов теневого флота, однако в экстренной ситуации она наверняка вмешается.

Инциденты с двумя судами российского теневого флота произошли в водах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Эстонии, которая простирается на 200 миль от побережья и дает суверенные права на разведку и морские переговоры. Любые серьезные попытки пресечь проход через эти воды станут серьезной проблемой для Москвы.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал воспретить всем подсанкционным судам заход в воды ИЭЗ, поскольку им запрещено входить в европейские порты. Но это считается непроходным вариантом, поскольку нарушает международный принцип свободы судоходства.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Запад должен как минимум ужесточить действующие правила. Он также призвал НАТО расширить программу “Балтийский страж”, изначально предназначенную для защиты подводной инфраструктуры, включив в нее и противодействие теневому флоту.

Его эстонский коллега Маргус Цахкна заявил The Telegraph: “Контроль теневого флота — это не только вопрос морской безопасности, это удар по ядру, которое питает военные операции России”.

Если Россия намерена усилить военную защиту теневого флота, у нее есть несколько вариантов, рассуждает Каушал. Во-первых, ее корабли могут включить РЛС орудийной наводки — последний шаг перед открытием огня. Во-вторых — могут попытаться воспрепятствовать высадкам досмотровых групп на борт или задействовать средства РЭБ.

Наконец, Россия может задерживать западные суда в собственных водах. Одно греческое судно было ненадолго задержано на заранее одобренном маршруте вскоре после инцидента с “Ягуаром”, хотя обстоятельства этого инцидента не до конца ясны.

Из-за судов без надлежащего флага, действий российских военных и крепнущей решимости Запада морские грузовые пути стали опасными как никогда.

Бывший офицер Королевского флота Том Шарп считает, что в ближайшее время проблема никуда не денется. Он сказал: “Это крайне сложная проблема, учитывая размер океана, количество военных кораблей, которых у нас нет, и судов теневого флота, что есть у них, и то обстоятельство, что мы намерены играть по правилам”.