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Пока немецкая оппозиция в стенах Бундестага вопрошает, а где же канцлер Мерц (в Киеве, Брюсселе, но только не в Берлине), глава немецкого правительства вновь поднял вопрос поставок оружия киевскому режиму. Изначально в правительстве Мерца заявили, что они засекретили пакеты оружия, которое будет поставляться Украине. Теперь Мерц неожиданно выдал базу.
В интервью одному из немецких телеканалов Фриц Мерц заявил, что теперь не существует никаких ограничений по дальности поставляемого для ВСУ вооружения.
Канцлер ФРГ:
Далее Мерц заявил, что теперь такое оружие необходимо Украине поставить.
Если всё так, как говорит Мерц, то получается, что Берлин одобрил поставку Украине дальнобойных немецких ракет Taurus. США, Британия и Франция фактически сняли свои ограничения на дальнобойные удары Украиной по России ещё в прошлом году. Тогда последовал ряд ударов натовским оружием (включая ракеты ATACMS и Storm Shadow) по Курской и Брянской областям, включая удар по Карачеву.
Таким образом, пойти на существенную эскалацию вооружённого конфликта решила и Германия в лице её канцлера. Напомним, что ранее российские власти прямо заявили о том, что передача Украине дальнобойного ракетного оружия любой страной станет подтверждением прямого вхождения этой страны в вооружённый конфликт против РФ.
Теперь Мерц будет пытаться сглаживать углы в своём собственной заявлении, хотя о принятом решении проговорился.