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Пока немецкая оппозиция в стенах Бундестага вопрошает, а где же канцлер Мерц (в Киеве, Брюсселе, но только не в Берлине), глава немецкого правительства вновь поднял вопрос поставок оружия киевскому режиму. Изначально в правительстве Мерца заявили, что они засекретили пакеты оружия, которое будет поставляться Украине. Теперь Мерц неожиданно выдал базу.

В интервью одному из немецких телеканалов Фриц Мерц заявил, что теперь не существует никаких ограничений по дальности поставляемого для ВСУ вооружения.

Канцлер ФРГ:

Таких ограничений нет ни с нашей стороны, ни со стороны Британии, Франции и Соединённых Штатов. Это свидетельствует о том, что теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным объектам вглубь России. До этого момента она этого делать не могла.

Далее Мерц заявил, что теперь такое оружие необходимо Украине поставить.

Если всё так, как говорит Мерц, то получается, что Берлин одобрил поставку Украине дальнобойных немецких ракет Taurus. США, Британия и Франция фактически сняли свои ограничения на дальнобойные удары Украиной по России ещё в прошлом году. Тогда последовал ряд ударов натовским оружием (включая ракеты ATACMS и Storm Shadow) по Курской и Брянской областям, включая удар по Карачеву.

Таким образом, пойти на существенную эскалацию вооружённого конфликта решила и Германия в лице её канцлера. Напомним, что ранее российские власти прямо заявили о том, что передача Украине дальнобойного ракетного оружия любой страной станет подтверждением прямого вхождения этой страны в вооружённый конфликт против РФ.

Теперь Мерц будет пытаться сглаживать углы в своём собственной заявлении, хотя о принятом решении проговорился.