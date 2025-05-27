Николай Патрушев заявляет о планах Запада блокировать проход судов РФ по международным проливам

Усть-Луга (Ленинградская обл.). 26 мая. ИТЕРФАКС - Запад корректирует нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Помимо создания военной напряжённости в Балтийском море западные страны продолжают политику санкционного давления на Россию, в целях затруднения организации международных морских перевозок российских грузов вынашивают планы по блокировке прохода наших судов по международным проливам", - сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море.

Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина.

"В нарушение норм международного права предпринимаются попытки досмотра в международных водах судов, перевозящих грузы в интересах России. Для этого корректируется нормативно-правовая база", - отметил Патрушев.