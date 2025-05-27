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Военное обозрение

В Турции планируют к 2034 году произвести до 1500 боевых самолетов, вертолетов и БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Выступая перед журналистами на брифинге, организованном на заводе компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, ее генеральный директор Мехмет Демироглу представил амбициозный план по производству к 2034 году до 1500 военных авиационных платформ, пишет издание Army Recognition.

По данным издания, этот план включает в себя, помимо прочего, массовое производство истребителя пятого поколения KAAN, беспилотного летательного аппарата-невидимки ANKA-3 и долгожданного тяжелого ударного вертолета ATAK 2. Отмечается, что его реализация должна кардинально изменить роль Турции в мировом аэрокосмическом и оборонном секторе.

Прогнозируется, что будет произведено по меньшей мере 500 единиц турецких истребителей KAAN и учебно-тренировочных самолетов HÜRJET и HÜRKUŞ, до 600 беспилотных летательных аппаратов ANKA-1, ANKA-3 и AKSUNGUR, а также как минимум 350 вертолетов типа GÖKBEY, ATAK и ATAK 2.

Такой масштаб производства, составляющий в среднем 150 единиц авиапродукции, позволяет Turkish Aerospace Industries входить в число ограниченного круга производителей аэрокосмической продукции с такими показателями. Лишь немногие страны, за исключением Соединенных Штатов и Китая, смогли достичь аналогичных показателей за одно десятилетие, отмечает Army Recognition.

В настоящее время в Turkish Aerospace Industries работает около 16 000 сотрудников, из которых более 10 000 были приняты на работу за последнее десятилетие. Компания расширяет свою деятельность по всему миру, открывая офисы в США, Европе, Азии, и планируя открыть их в ближайшее время в Африке и Латинской Америке.

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