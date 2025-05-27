WP: США не объявляют о поставках оружия Украине, чтобы не "разозлить Россию"

По данным газеты, в администрации американского президента Дональда Трампа обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа воздерживается от громких заявлений о новых пакетах военной помощи Украине из опасения, что это может поставить под угрозу мирный процесс и "разозлить" российское руководство. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

"Теперь они, по всей видимости, думают, что, если сделают громкое заявление о поставке ракет Patriot Украине, это очень разозлит [президента России Владимира] Путина. Они, скорее всего, очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры", - сказал собеседник издания.

По информации газеты, в Киеве полагают, что США будут готовы продать Украине боеприпасы к ЗРК Patriot, а не отправлять их безвозмездно, как это делала предыдущая администрация.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина запросила у администрации Трампа новые пусковые установки Patriot и боеприпасы к ним. По словам главы Госдепа, этого и у самих Соединенных Штатов сейчас нет. Поэтому вместо отправки новых систем ПВО Вашингтон поощряет союзников по НАТО отправлять Киеву Patriot из своих запасов. При этом, как отметил Рубио, "ни одна из этих стран также не хочет отказываться от своих систем Patriot".