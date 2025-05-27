Песков о недовольстве Трампа действиями Путина: президент РФ принимает решения в интересах безопасности страны

В Кремле высказывания Трампа объяснили эмоциональной перегрузкой

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин принимает решения в интересах безопасности страны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи высказанным президентом США Дональдом Трампом недовольством действиями Путина.

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия - это очень важное достижение, и мы, действительно, признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса, это очень важное достижение. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем, президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он по их просьбе прокомментировал высказывания Трампа, который в соцсетях высказал недовольство последними действиями президента РФ.

По словам Пескова, "все были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы".