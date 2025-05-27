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В Великобритании на военно-морской базе Девенпорт спустили на воду новейшую безэкипажную технику. Церемония спуска на воду британского подводного дрона XV Excalibur не обошлась без эксцессов.

В ходе церемонии долго и безуспешно, согласно давней морской традиции, разбить бутылку о борт аппарата. При этом емкость была подвешена на каком-то хитроумном устройстве. Было ощущение, что пытались не ее расколотить, а сам беспилотник. Бутылку удалось разбить только старым «дедовским» способом, просто ударив после хорошего размаха. Почему-то организаторы не догадались предварительно «подготовить» ее к церемонии.

Теперь, если верить знакам и приметам, дрон ожидает очень незавидное будущее.

А если серьезно, то создание и спуск на воду такого аппарата является значимым шагом в развитии военных беспилотных технологий. Он разрабатывался с целью дальнейшего изучения возможностей подводных автономных систем.

Экспериментальный дрон имеет длину 12 метров и массу приблизительно 19 тонн. Его можно перевозить в обычном морском контейнере. Максимальный радиус действия аппарата составляет 1,8 тысячи километров. На его борту могут располагаться морские мины и подводные беспилотники меньшего размера. С помощью такого аппарата можно решать самые разнообразные боевые задачи.

Далее новейшему подводному дрону придется пройти серию испытаний, которая продлится около двух лет. После этого он войдет в состав Королевских ВМС Великобритании.